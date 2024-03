Vaasan yliopiston uusi yhteistyömalli yhdistää yritykset ja väitöskirjatutkijat – Yrityksille tarjolla uusinta tutkimustietoa ja innovaatioita, väitöskirjatutkijoille houkutteleva urapolku

Vaasan yliopisto ja Wärtsilä Finland sopivat laajasta strategisesta koulutus- ja tutkimusyhteistyöstä 26.1.2024 15:08:40 EET | Tiedote

Vaasan yliopiston 56. vuosijuhlaa vietetään perjantaina 26.1. teemalla ”Energy for the Future”. Teemalla korostetaan yliopiston uuden, tänään julkaistun strategian tärkeintä ydintä – yliopiston tavoitetta olla vahva yliopisto, joka tutkimuksellaan ja opetuksellaan on keskiössä ratkaisemassa energiamurroksen toteutumista ja hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä. Tämän globaalin ongelman ratkaisuun tarvitaan kaikkia Vaasan yliopiston tutkimus- ja osaamisalueita eli kestävää liiketaloutta, tekniikkaa ja yhteiskuntatieteitä.