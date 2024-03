Huumepoliisin matkassa -kirjan julkistustilaisuus 27.3.2024 KLO 14.00 Lönnrotinkatu 18 A 2.krs. Vanhamyrkkyä alias Timo Lehtosta haastattelee Lauri Karhuvaara.

Mä olen entinen huumekyttä ja kenttäsika. Tämä kirja vie sinut poliisin työn ytimeen. Sinne missä kenttäsiat painii, huumekytät postaa, paikkoihin minne tavallisen kansalaisen silmä ei näe. Kirjassa tehdään aikamatka viidelle eri vuosikymmenelle ja tulette huomaamaan, kuinka poliisin työ on muuttunut, mutta niin on muuttunut myös lait, ihmiset, rosvot ja rikollisuus.



Toisille poliisi on kyttä, natsi, sika ja toisille pelastaja, auttaja ja ongelmien ratkoja, riippuu keneltä kysytään ja missä yhteydessä. Jokainen on joskus tarvinnut tai tulee tarvitsemaan poliisin apua, jopa se paatunut rikollinen. Poliisi on myös ihminen. Poliiseissa on isejä, äitejä, mummoja ja vaareja. Siviilissä poliisi omine ongelmineen on aivan tavallinen arjen suorittaja kuten tekin ja tämän te tulette myös huomaamaan.



#vanhamyrkky, paritus, takaa-ajo, huumeluukku, kultakeikka, henkirikos, seksi, varas, asekeikka, maastokätkö, postaus, vasikka #Atari #Huumeryhmä #Kenttätutkintaryhmä #Kenttäjohtaja #Ylikonstaapeli #Tuhansia tehtäviä, hoidettuja keikkoja, satoja tutkittuja rikoksia.



Lähtekää vanhanmyrkyn matkaan ja laittakaa turvavyöt kiinni, sillä meiltä lähti huumeratti karkuun!

Kirja ilmestyy maaliskuussa 2024.

Kirjan kustantaja on Readme.fi

Aika: Keskiviikko 27.3.2024, Klo 14.00

Paikka: Lönnrotinkatu 18 A, 2. krs, 00120 Helsinki

Ilmoittaudu heti, mutta viimeistään 20.3.2024 jussi.kiilamo@readme.fi

Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt: jussi.kiilamo@readme.fi