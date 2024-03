HP esittelee alan laajimman tekoälytietokonevalikoiman

HP esittelee alan suurimman tekoälytietokonevalikoiman. Siihen kuuluvat uudet HP Elite PC:t, maailman edistyneimmät yrityskannettavat, sekä Z by HP -mobiilityöasemat , jotka tarjoavat uusia mahdollisuuksia tuottavuuteen ja luovuuteen.

HP julkistaa AI Creation Centerin , maailman kattavimman työasemaratkaisun tekoälyn kehittämiseen. Kokonaisuuteen kuuluu Z by HP AI Studio , joka on kehitetty yhdessä NVIDIA NGC -kirjastojen kanssa, jotta datatieteilijät voivat hyödyntää luovaa tekoälyä.

HP täydentää alan laajinta sertifioitujen neuvotteluhuoneratkaisujen ja kuulokkeiden valikoimaa uusilla Poly Studio -ratkaisuilla, jotka lisäävät yhteistyöskentelyn mielekkyyttä.

-ratkaisuilla, jotka lisäävät yhteistyöskentelyn mielekkyyttä. HP toimittaa maailman ensimmäiset yritystietokoneet, jotka on suunniteltu suojaamaan laiteohjelmistoja kvanttitietokonehakkereita vastaan. Ne on varustettu HP:n päivitetyllä Endpoint Security Controller (ESC) -sirulla, joka suojaa arkaluonteisia tietoja myös tulevaisuudessa.

HP julkisti tänään alan suurimman tekoälytietokoneiden valikoiman, jossa hyödynnetään tekoälyn voimaa tuottavuuden, luovuuden ja käyttäjäkokemuksen parantamiseen hybridityöympäristöissä.

Jatkuvasti muuttuvassa hybridityöympäristössä työntekijät ponnistelevat edelleen yhteyksien katkeilun ja digiuupumuksen kanssa. HP:n Work Relationship Index 2023 paljastaa, että vain noin joka neljännellä (27 %) tietotyöntekijöistä on terve suhde työhön, ja neljä viidestä (83 %) uskoo, että on aika määritellä suhteemme työhön uudelleen. Useimmat työntekijät uskovat, että tekoäly avaa uusia mahdollisuuksia nauttia työstä ja helpottaa heidän työtään, mutta he tarvitsevat oikeat tekoälytyökalut ja -teknologian menestyäkseen.

"HP:llä tehtävämme on antaa yrityksille mahdollisuus hyödyntää tekoälyn voimaa ja edistää kunnianhimoista ja merkityksellistä kehitystä jokaisessa organisaatiossa", sanoo Alex Cho, HP Inc:n Personal Systems -yksikön johtaja. "Olemme ylpeitä voidessamme edustaa alan laajinta tekoälytietokoneiden valikoimaa. Valjastamalla tekoälyn henkilökohtaiseksi työkaluksi luomme entistä henkilökohtaisempia ja merkityksellisempiä työn tekemisen kokemuksia, mikä mullistaa tapamme olla vuorovaikutuksessa teknologian ja toistemme kanssa työpaikalla."

Keskity tärkeimpiin tehtäviin tekoälytietokoneiden avulla

Tämän päivän johtajille, tietotyöntekijöille ja luoville tekijöille HP esitteli uusimman sukupolven tekoälyllä varustetut HP Elite PC:t, joissa on Copilot-tekoälytoiminto Windowsissa ja Windows 11 Pro -käyttöjärjestelmässä, sekä Z by HP -mobiilityöasemat, jotka tarjoavat vaativimpiinkin työnkulkuihin suunniteltuja huipputehokkaita laskentaratkaisuja.

Uusimmat HP Elite- ja Pro PC -ratkaisut on varustettu tekoälyominaisuuksilla, jotka toimivat Intel® Core™ Ultra 5 ja 7 -suorittimilla tai seuraavan sukupolven AMD Ryzen™ PRO -prosessoreilla, joissa on omat NPU:t. Näin tekoälytehtäviin voidaan tarttua entistä yksilöllisemmin. HP Smart Sense on suunniteltu ennakoimaan ja mukautumaan automaattisesti tietokoneen käyttötapoihin ja varmistamaan parhaan mahdollisen tasapainon tehokkuuden ja virrankulutuksen välillä. Lisäksi Poly Studio -ääni ja dynaaminen äänen tasoitus, tekoälyllä toimiva melunvaimennus sekä automaattinen rajaus tarjoavat parempaa, luonnollista vuorovaikutusta kameran ollessa päällä ja takaavat entistä saumattomamman käyttökokemuksen.

HP:llä on nyt laajin valikoima Intel®- ja AMD-pohjaisia tekoälytietokoneita, mikä osoittaa sitoutumista innovointiin ja suorituskykyyn. Tänään julkistettuun tuoteperheeseen kuuluu mm:

HP Elite 1000 Series G11 -kannettavat: Sarja on suunniteltu tarjoamaan saumaton yhdistelmä liikuteltavuutta, suorituskykyä ja jopa 21 tuntia akunkestoa johtajille ja paljon liikkuville työntekijöille. Tekoälyn voiman hyödyntäminen tarjoaa käyttäjille jopa 80 % paremman graafisen suorituskyvyn, jopa 38 % pienemmän virrankulutuksen tekoälyä hyödyntävässä yhteistyössä ja jopa 132 % nopeamman tekoälyvideoeditoinnin edelliseen sukupolveen verrattuna. HP Smart Sensen avulla tekoäly muuttaa tietokoneen tehon niin, että se toimii jopa 40 % hiljaisemmin. Yli 70 % koneen tärkeimmistä osista sisältää kierrätysmateriaaleja, mukaan lukien näppäimistön kierrätetyt kalaverkot. Lisäksi virrankulutustietojen seuranta ja parannusehdotukset auttavat vähentämään energiankulutusta.

HP EliteBook 800- ja 805-sarjan G11-kannettavat : Luotu vastaamaan yritysten tietotyöntekijöiden tarpeisiin, joiden päivittäiset työtehtävät vaativat tehokasta suorituskykyä ja yhteistyöominaisuuksia. Uusi sarja on varustettu Intel® Core™ Ultra 5 ja 7 -suorittimilla tai seuraavan sukupolven AMD Ryzen™ PRO -prosessoreilla tekoälyyn perustuvan tuottavuuden varmistamiseksi. Näiden tietokoneiden kehykset sisältävät vähintään 75 % PCR-muovia.

HP EliteBook 600- ja 605-sarjan G11-kannettavat : Suunniteltu yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille, joiden on saatava mahdollisimman paljon arvoa ja joustavuutta useiden eri käyttäjien varusteluun hybridiympäristöissä. Nämä PC:t selviytyvät vaativista liiketoimintasovelluksista, ja työ voidaan tehdä tehokkaasti ja luotettavasti. Laitteiden kehys sisältää vähintään 30 % ja näppäinhatut vähintään 50 % PCR-muovia.

HP ProBook 400- ja 405-sarjan G11-kannettavat: Laitteet on suunniteltu hybridityöntekijöille, jotka työskentelevät sekä toimistolla että kotona. Ne ratkaisevat tekoälyyn perustuvat työnkulut sekä tarjoavat olennaista suorituskykyä samalla kun ne sisältävät päivitettävää tallennustilaa ja muistia. Koneen rungosta 50 % sisältää kierrätettyä alumiinia.

HP Elite Small Form Factor 805 G9 -pöytätietokone: Suunniteltu pöytäkoneiden käyttäjille, jotka haluavat nostaa tuottavuuden seuraavalle tasolle. Työntekijät voivat hyödyntää tehostettua liitettävyyttä esimerkiksi pilvipohjaisiin tekoälysovelluksiin, kuten Copilotiin Wi-Fi 7 -ominaisuudella varustetussa Windows 11:ssä, sekä valinnaiseen integroituun NPU:hun tietyissä malleissa, joissa on Ryzen™ AI, mukaan lukien AMD Radeon™ RX 6300 2GB -grafiikkapiiri tai NVIDIA® T400 4GB erillinen grafiikkapiiri.

Laitteet on suunniteltu hybridityöntekijöille, jotka työskentelevät sekä toimistolla että kotona. Ne ratkaisevat tekoälyyn perustuvat työnkulut sekä tarjoavat olennaista suorituskykyä samalla kun ne sisältävät päivitettävää tallennustilaa ja muistia. Koneen rungosta 50 % sisältää kierrätettyä alumiinia. HP Elite Small Form Factor 805 G9 -pöytätietokone: Suunniteltu pöytäkoneiden käyttäjille, jotka haluavat nostaa tuottavuuden seuraavalle tasolle. Työntekijät voivat hyödyntää tehostettua liitettävyyttä esimerkiksi pilvipohjaisiin tekoälysovelluksiin, kuten Copilotiin Wi-Fi 7 -ominaisuudella varustetussa Windows 11:ssä, sekä valinnaiseen integroituun NPU:hun tietyissä malleissa, joissa on Ryzen™ AI, mukaan lukien AMD Radeon™ RX 6300 2GB -grafiikkapiiri tai NVIDIA® T400 4GB erillinen grafiikkapiiri.



Z by HP tarjoaa suorituskykyisiä laskentaratkaisuja, jotka on suunniteltu vaativimpiin työnkulkuihin. Uusimman sukupolven AI HP ZBook -mobiilityöasemat vastaavat liikkuvan työn haasteisiin, mutta niissä on silti tarvittavat yhteistyövälineet suurten ja monimutkaisten projektien toteuttamiseen mistä tahansa. ZBook tarjoaa laajan valikoiman suorittimia, mukaan lukien Intel® Core™ Ultra 5, 7 ja 9 -prosessorit tai seuraavan sukupolven AMD Ryzen™ PRO -prosessorit, joissa on omat NPU:t. ZBook auttaa saavuttamaan uusia tuottavuuden ja luovuuden tasoja tekoälyn avulla. Z by HP:n kattavat laitteisto- ja ohjelmistoratkaisut takaavat luotettavuuden, turvallisuuden ja liikkuvuuden luoville ammattilaisille.

HP ZBook Power G11: Suorituskykyinen tietojenkäsittelyratkaisu, joka kykenee vaativimpiinkin työnkulkuihin ja lisää tuottavuutta. Uudessa premium-muotoilussa on pro-luokan komponentteja tekoälyn kehittämisen ja konseptisuunnittelun sovellusten suorittamiseen. NVIDIA® RTX™ 3000 Ada Laptop -näytönohjaimella varustettu HP ZBook Power G11 on suunniteltu käsittelemään 3D-mallintamista, tekoälypohjaista sisällönluontia ja raskasta moniajoa helposti. Se on myös konfiguroitavissa uusilla NVIDIA RTX 500- ja 1000 Ada Generation Laptop -näytönohjaimilla, jotka tarjoavat tehokkaan pääsyn NVIDIAn uusimman näytönohjainarkkitehtuurin etuihin.

HP ZBook Fury G11 : ZBook Fury on suunniteltu tarjoamaan pöytäkoneen suoritustehoa mistä tahansa. Se mahdollistaa tehokkaan tekoälykiihdytyksen 8K-videoiden muokkaamiseen, kehittyneeseen 3D-renderöintiin, VFX:ään tai paikallisten tekoälymallien virittämiseen ja suorittamiseen. Kehittynyt jäähdytysteknologia takaa optimaalisen tehokkuuden vaativissa tehtävissä ja tarjoaa pöytäkoneluokan Intel® Core™ HX -suorittimen ammattimaisen suoritusvarmuuden sekä NVIDIA® RTX™ 5000 Ada Laptop -näytönohjaimen.

HP ZBook Studio G11: Paranna keskittymistä ja tuottavuutta tyylikkäässä, kannettavassa muodossa; ZBook Studion avulla käyttäjät voivat rakentaa monimutkaisia kokoonpanoja, tuoda tekoälyominaisuuksia sisällönluontityökaluihin, renderöidä reaaliajassa ja visualisoida dataa tien päällä.

HP ZBook Firefly G11: Täydellinen yhdistelmä ammattilaistason suorituskykyä ja todellista liikkuvuutta. ZBook Firefly mahdollistaa saumattoman projektinhallinnan mistä tahansa. Se on varustettu tekoälyn kiihdyttämällä suorituskyvyllä ja NVIDIA RTX A500 Laptop -näytönohjaimella, ja se tarjoaa dynaamisen energiatehokkuuden ja poikkeuksellisen akunkeston.

Paranna keskittymistä ja tuottavuutta tyylikkäässä, kannettavassa muodossa; ZBook Studion avulla käyttäjät voivat rakentaa monimutkaisia kokoonpanoja, tuoda tekoälyominaisuuksia sisällönluontityökaluihin, renderöidä reaaliajassa ja visualisoida dataa tien päällä. HP ZBook Firefly G11: Täydellinen yhdistelmä ammattilaistason suorituskykyä ja todellista liikkuvuutta. ZBook Firefly mahdollistaa saumattoman projektinhallinnan mistä tahansa. Se on varustettu tekoälyn kiihdyttämällä suorituskyvyllä ja NVIDIA RTX A500 Laptop -näytönohjaimella, ja se tarjoaa dynaamisen energiatehokkuuden ja poikkeuksellisen akunkeston.

Työskentele suojatusti HP:n tietoturvaratkaisujen avulla

Tänään HP esitteli tänään maailman ensimmäiset yritystietokoneet, jotka suojaavat firmwarea kvanttitietokonehakkereita vastaan. Niissä on HP:n päivitetty ESC-siru (Endpoint Security Controller), joka auttaa varmistamaan arkaluonteisten tietojen hallittavuuden ja suojan. ESC-siru on erotettu prosessorista ja käyttöjärjestelmästä. Se tarjoaa laitteistoalustan, joka vähentää tietomurtojen riskiä ja parantaa tuottavuutta estämällä käyttökatkoksia.

HP Elite- ja ProBook-kannettavat sekä Z by HP -työasemat on varustettu HP Wolf Security for Business -ohjelmalla, joka suojaa loppukäyttäjiä riippumatta siitä, missä ja miten he työskentelevät. HP lanseerasi myös HP Cloud Endpoint Manager SaaS -palvelun, joka on suunniteltu kriittisille laitteille ja auttaa IT:tä suojaamaan päätelaitteita uhkilta automaattisen laitevalvonnan ja -korjauksen avulla.

Nopeuta datatieteen valmiuksia HP AI Creation Centerin ja HP AI Studion avulla

HP kiihdyttää tekoälyaikakautta räätälöidyillä data science -ratkaisuilla. HP tarjoaa maailman kattavimman työasemaratkaisun tekoälyn kehittämiseen. Mukana yhteistyössä on Z by HP AI Studio ja NVIDIA®n kanssa suunnitellut ratkaisut, jotka auttavat skaalaamaan laskenta- ja tekoälyresursseja paikallisesta infrastruktuurista pilveen. Tämä yksinkertaistaa yksityisten tekoälymallien rakentamista ja räätälöintiä alustan avulla, joka yhdistää datatiimit, työvälineet ja laskennan.

Integroimalla NVIDIA®n datan ja valmiiksi koulutetut mallit HP:n AI Studioon asiakkaat voivat nyt helposti käyttää työnkulkuja missä tahansa. NVIDIA® GPU:t nopeuttavat harjoittelua ja lisäävät nopeutta arvon tuottamiseen. Tämän saumattoman integraation ansiosta käyttäjät voivat etsiä ja hyödyntää kuratoituja malleja ja dataa keskitetyssä käyttöliittymässä, johon on sisällytetty NVIDIA® NGC:n teho. NVIDIA®-tekniikalla parannetun HP:n AI Studion on tarkoitus olla ensimmäinen työaseman alkuperäisen valmistajan NVIDIA® NGC:n sisältävä tekoälyn kehitysalusta.

Tutkijoille ja tekoälyn luojille on ratkaisevan tärkeää, että hankkeet voidaan skaalata saumattomasti tekoälyn työasemalta pilvipalveluun. Rakentamalla tekoälymalleja hybridilaskentaympäristössä yhdestä, keskitetystä paikasta alusta alkaen, he voivat helpommin siirtyä tuotekehityksestä tuotantoon merkittävimpien datatieteen ja tekoälyn tehtävien osalta. HP:llä ja NVIDIA®:lla on yhteinen visio, jonka tavoitteena on mahdollistaa saumaton skaalautuminen työasemista NVIDIA® DGX Cloud -pilvipalveluun. Se tarjoaa joustavuutta ja tehoa laskentakapasiteettiin.

Muunna kokoustilat Poly Studion ratkaisuilla mielekkäämpien yhteyksien luomiseksi

Kokousten tasapuolisuus on tärkeää joustavissa työympäristöissä. HP mullistaa tavan, jolla ihmiset tekevät yhteistyötä hybridiympäristöissä alan laajimmalla sertifioitujen neuvotteluhuoneratkaisujen ja kuulokkeiden valikoimalla. Näillä varmistetaan, että kaikki näkyvät ja kuuluvat. Poly DirectorAI -älykkään kamerateknologian ansiosta uusimmat Poly Studio -laitteet pitävät fokuksen siellä, missä sitä tarvitaan, ja antavat kaikille osallistujille mahdollisuuden näyttää parhaat puolensa:

Poly Studio E360 Center-of-Table -kamera: Poly Studio E360 -kamera on suunniteltu sekä pieniin että suuriin kokoushuoneisiin. Se on pöydän keskelle sijoitettava kamera, joka tarjoaa erinomaisen kuvanlaadun ja 360 asteen kattavuuden, joka kuvaa kaikki huoneessa olevat henkilöt riippumatta siitä, missä he istuvat. Poly Studio E360 -kamera toimii yhdessä huoneen etupuolella olevan kameran kanssa, joten se varmistaa, että videokuvaus on turvallista ja antaa huoneessa oleville osallistujille varmuuden siitä, että heidät nähdään selvästi.

Poly Studio E60 Kamera: Kun astut suureen kokoushuoneeseen, jossa on Poly Studio E60 -kamera, voit tuntea eron välittömästi. Se tuo jokaisen tarkennukseen tehokkaan 12-kertaisen optisen zoomin. 4K-sensoreiden avulla se tallentaa jopa huoneen toisessa päässä olevat henkilöt todentuntuisesti ja yksityiskohtaisesti. Presenter tracking -ominaisuus varmistaa, että pääesitelmöitsijä näkyy aina läheltä, mikä lisää osallistujien sitoutumista videon välityksellä.

Poly Studio V52 Premium -videopalkki: Palkittuun Poly Studio X52 -malliin perustuva Poly Studio V52 Premium -videopalkki nostaa kokouskokemuksen huippuunsa keskikokoisissa huoneissa. Uusimmat Poly DirectorAI-älykamerainnovaatiot ja ainutlaatuiset äänitekoälyominaisuudet poistavat häiriötekijät ja ratkaisevat lasiseinien aiheuttamat haasteet neuvotteluhuoneissa. Käytitpä sitten HP:n vankkoja konferenssi-PC-ratkaisuja Microsoft Teamsia ja Zoomia varten tai yksinkertaisesti yhdistät kannettavan tietokoneen videopuhelua varten, tämä premium-luokan USB-videopalkki integroituu saumattomasti kokoonpanoosi.

Uusin Poly Lens -ohjelmisto tarjoaa parannetun videon käyttöönoton ja huollettavuuden, mikä mahdollistaa nopeamman käyttöönoton ja konfiguroinnin ilman raskaita teknisiä asennustarpeita. Nämä parannukset ovat kriittisiä, kun organisaatiot jälkiasentavat ja konfiguroivat työtiloja uudelleen, mikä johtaa yhdenmukaiseen käyttökokemukseen ja säästää aikaa ja resursseja. Uusi Microsoft O365 -kalenteri -integraatio tarjoaa kattavan näkymän tilojen käyttöasteesta ja käytöstä, jonka avulla IT-yksikkö voi tehdä parempia tilankäyttösuunnitelmia käyttötrendien perusteella. Poly Lens luo pohjan tekoälypohjaiselle videokäyttöisten huoneiden käyttöönotolle, hallinnalle ja valvonnalle.

Paranna tuottavuuttasi HP:n näytöillä ja oheislaitteilla

HP esitteli myös uusia näyttöjä ja oheislaitteita, jotka tarjoavat saumattoman ja miellyttävän käyttökokemuksen. Uudet näytöt lisäävät tuottavuutta kaikkialla, missä työt tehdään.

HP julkisti premium-näyttövalikoimansa tuomalla markkinoille HP Series 7 Pro -näytöt. Tämä edistyksellinen konferenssinäyttösarja on suunniteltu luoville tekijöille ja nykyaikaisille johtajille, jotka pyrkivät yksilöimään työskentelytyylinsä. Näitä DreamColor-luokan näyttöjä on saatavana 11 mallia, ja ne muodostavat HP:n laajimman valikoiman. HP Series 7 Pro 27- ja 34-tuumaiset näytöt ovat maailman ensimmäinen konferenssinäyttösarja, jossa on integroitu AI-kamera. Se tarjoaa mahdollisuuden elävän tuntuiseen virtuaaliseen yhteistyöhön, jossa voit aina näyttää ja kuulostaa parhaalta.

Koe uusi mukavuuden ja joustavuuden taso HP 965 Ergonomisella langattomalla näppäimistöllä. Siinä on jaettu layout ja 20 ohjelmoitavaa näppäintä, jotka tarjoavat yksilöllisen kirjoituskokemuksen. Erillinen mukautettava numeronäppäimistö lisää toiminnallisuutta. Integroitu Copilot-näppäin hyödyntää tekoälyominaisuuksia. Liitä useita laitteita Bluetooth®in tai donglen kautta työnkulun vaatimusten mukaan. Näppäimistö on valmistettu 50-prosenttisesti kierrätysmateriaaleista ja se on pakattu kestävästi hankittuihin pakkauksiin.

HP Comfort -sarja nostaa käyttömukavuuden uudelle tasolle. HP 685 Comfort Dual-Mode -näppäimistössä on aaltoileva muotoilu ja rannetuki, jonka ansiosta voit kirjoittaa mukavasti tuntikausia. Siinä on myös integroitu Copilot-näppäin. HP 685 Comfort Dual-Mode -hiiri istuu muotoilunsa ansiosta täydellisesti käteen. Näiden laitteiden ohjelmoitavat pikanäppäimet ja tietoturvatuetut yhteydet takaavat vaivattoman työskentelyn.

Joustavaa työkokemusta parantavia oheislaitteita ja lisävarusteita ovat muun muassa:

HP 435 ohjelmoitava langaton näppäimistö : Koe maailman mukautettavin mekaaninen Bluetooth®-näppäimistö.

: Koe maailman mukautettavin mekaaninen Bluetooth®-näppäimistö. HP USB-C Travel Hub G3 : Laajenna kannettavan tietokoneen ominaisuuksia viidellä portilla, jotka tarjoavat skaalautuvan virransyötön ja plug-and-play-yhteyden lähes kaikkiin laitteisiin.

: Laajenna kannettavan tietokoneen ominaisuuksia viidellä portilla, jotka tarjoavat skaalautuvan virransyötön ja plug-and-play-yhteyden lähes kaikkiin laitteisiin. HP 405 -taustavalaistu langallinen näppäimistö : Yksinkertaista työtilaasi roiskeenkestävällä ja desinfioitavalla näppäimistöllä, joka tarjoaa kolme taustavalon tasoa hämäräolosuhteita varten.

: Yksinkertaista työtilaasi roiskeenkestävällä ja desinfioitavalla näppäimistöllä, joka tarjoaa kolme taustavalon tasoa hämäräolosuhteita varten. HP:n modulaarinen laukkusarja : Kevyt ja innovatiivinen laukkusarja, jossa on reppu, laukku ja kannettavan tietokoneen suojus tärkeimpien tarvikkeiden säilytystä varten.

: Kevyt ja innovatiivinen laukkusarja, jossa on reppu, laukku ja kannettavan tietokoneen suojus tärkeimpien tarvikkeiden säilytystä varten. HP 14-tuumaisen kannettavan tietokoneen reppu: Muunna tämä kevyt kannettava reppu kantorepuksi, kokoontaitettavaksi laukuksi tai käsilaukuksi, jotta se olisi äärimmäisen monipuolinen matkalla.

Hinnat ja saatavuus

The HP Elite x360 1040 G11 ja HP EliteBook 1040 G11 Notebook: odotetaan olevan saatavilla toukokuusta alkaen. Hinta täsmentyy myöhemmin.

ja odotetaan olevan saatavilla toukokuusta alkaen. Hinta täsmentyy myöhemmin. HP Elite x360 830 G11 , HP EliteBook 830 G11 , HP EliteBook 840 G11 ja HP EliteBook 860 G11 Notebook: odotetaan olevan saatavilla huhtikuusta alkaen. Hinnat alkaen n. 1499 e + alv.

, , ja odotetaan olevan saatavilla huhtikuusta alkaen. Hinnat alkaen n. 1499 e + alv. HP EliteBook 835 G11 , HP EliteBook 845 G11 ja HP EliteBook 865 G11 Notebook: odotetaan olevan saatavilla huhtikuusta alkaen. Hinnat alkaen n. 1299 e + alv.

, ja odotetaan olevan saatavilla huhtikuusta alkaen. Hinnat alkaen n. 1299 e + alv. HP EliteBook 630 G11 , HP EliteBook 640 G11 ja HP EliteBook 660 G11 Notebook: odotetaan olevan saatavilla toukokuusta alkaen. Hinnat alkaen n. 1259 e + alv.

, ja odotetaan olevan saatavilla toukokuusta alkaen. Hinnat alkaen n. 1259 e + alv. HP EliteBook 645 G11 ja HP EliteBook 665 G11 Notebook: odotetaan olevan saatavilla toukokuusta alkaen. Hinnat alkaen n. 1199 e + alv.

ja odotetaan olevan saatavilla toukokuusta alkaen. Hinnat alkaen n. 1199 e + alv. HP ProBook 440 G11 ja HP ProBook 460 G11 Notebook: odotetaan olevan saatavilla toukokuusta alkaen. Hinnat alkaen n. 999 e + alv.

ja odotetaan olevan saatavilla toukokuusta alkaen. Hinnat alkaen n. 999 e + alv. HP Elite Small Form Factor 805 G9 Desktop: odotetaan olevan saatavilla toukokuusta alkaen. Hinta täsmentyy myöhemmin.

odotetaan olevan saatavilla toukokuusta alkaen. Hinta täsmentyy myöhemmin. HP Series 7 Pro -näytöt: ovat jo saatavilla.

ovat jo saatavilla. HP Cloud Endpoint Manager SaaS: odotetaan olevan saatavilla kesän aikana. Hinta täsmentyy myöhemmin.

odotetaan olevan saatavilla kesän aikana. Hinta täsmentyy myöhemmin. HP Endpoint Security Controller : odotetaan olevan saatavilla myöhemmin keväällä. Hinta täsmentyy myöhemmin.

: odotetaan olevan saatavilla myöhemmin keväällä. Hinta täsmentyy myöhemmin. ZBook Power G11: odotetaan olevan saatavilla myöhemmin keväällä. Hinta alkaen n. 1799 e + alv.

odotetaan olevan saatavilla myöhemmin keväällä. Hinta alkaen n. 1799 e + alv. ZBook Firefly G11 : odotetaan olevan saatavilla huhtikuussa. Hinta alkaen n. 1629 e + alv.

: odotetaan olevan saatavilla huhtikuussa. Hinta alkaen n. 1629 e + alv. ZBook Studio G11 : odotetaan olevan saatavilla myöhemmin keväällä. Hinta alkaen n. 2499 e + alv.

: odotetaan olevan saatavilla myöhemmin keväällä. Hinta alkaen n. 2499 e + alv. ZBook Fury G11 : odotetaan olevan saatavilla myöhemmin keväällä. Hinta alkaen n. 2499 e + alv.

: odotetaan olevan saatavilla myöhemmin keväällä. Hinta alkaen n. 2499 e + alv. Poly Studio E360: hinta ja saatavuus täsmentyvät myöhemmin.

hinta ja saatavuus täsmentyvät myöhemmin. Poly Studio V52: hinta ja saatavuus täsmentyvät myöhemmin.

hinta ja saatavuus täsmentyvät myöhemmin. Poly Studio E60: hinta ja saatavuus täsmentyvät myöhemmin.

hinta ja saatavuus täsmentyvät myöhemmin. HP 965 Ergonomic Wireless Keyboard: odotetaan olevan saatavilla heinäkuusta alkaen, hinta alkaen n. 199 e + alv.

odotetaan olevan saatavilla heinäkuusta alkaen, hinta alkaen n. 199 e + alv. HP 685 Comfort Dual-Mode Keyboard: odotetaan olevan saatavilla elokuusta alkaen, hinta alkaen n. 99 e + alv.

odotetaan olevan saatavilla elokuusta alkaen, hinta alkaen n. 99 e + alv. HP 685 Comfort Dual-Mode Mouse : odotetaan olevan saatavilla elokuusta alkaen, hinta alkaen n. 45 e + alv.

: odotetaan olevan saatavilla elokuusta alkaen, hinta alkaen n. 45 e + alv. HP 435 Programmable Wireless Keypad : odotetaan olevan saatavilla huhtikuusta alkaen, hinta alkaen n. 49 e + alv.

: odotetaan olevan saatavilla huhtikuusta alkaen, hinta alkaen n. 49 e + alv. HP USB-C Travel Hub G3: odotetaan olevan saatavilla huhtikuusta alkaen, hinta alkaen n. 65 e + alv.

odotetaan olevan saatavilla huhtikuusta alkaen, hinta alkaen n. 65 e + alv. HP 405 Backlit Wired Keyboard : odotetaan olevan saatavilla huhtikuusta alkaen, hinta alkaen n. 49 e + alv.

: odotetaan olevan saatavilla huhtikuusta alkaen, hinta alkaen n. 49 e + alv. HP Modular Series: odotetaan olevan saatavilla toukokuusta alkaen. HP 15.6-inch Modular Laptop Backpack: hinta alkaen n. 95 e + alv. HP 15.6-inch Modular Laptop Bag: hinta alkaen n. 85 e + alv. HP 14-inch Modular Laptop Sleeve: hinta alkaen n. 35 e + alv.

odotetaan olevan saatavilla toukokuusta alkaen. HP 14-inch Convertible Laptop Backpack Tote: odotetaan olevan saatavilla toukokuusta alkaen, hinta alkaen n. 65 e + alv.

