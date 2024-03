Ota kantaa mt 110 pyörätien talvikunnossapitoon – kysely auki 31.3. asti

Tutkimuksen aiemmat vaiheet toteutettiin vuosina 2018–2021. Tutkimusjakson aikana on tehty parannuksia niin liikenneympäristöön kuin kunnossapitoon. Päällyste on uusittu, pohjoinen väylä levennetty 3 metristä 4,5 metriin, reitin puutteelliset osuudet parannettu ja täydennetty, nojauskaiteita asennettu, kulkusuunnat pohjoisella väylällä erotettu ajoratamerkinnöin ja alikulut ja liittymäalueet parannettu. Väylän talvihoitoa on tehostettu vähitellen. Talvella 2024 kokeillaan harjahiekoitusta uutena lumenpoiston ja liukkaudentorjunnan menetelmänä.

Talven 2024 aikana toteutetaan hankkeen kolmas ja viimeinen vaihe, jossa kerätään jälkeen-vaiheen ajantasaiset seurantatiedot. Tietoa kerätään pyöräilykatselmuksella, sää- ja kelimittauksin, käyttäjämäärälaskennoin ja avoimella nettikyselyllä, jolla selvitetään käyttäjien näkemyksiä Uudenmaantien jalankulku- ja pyöräväylästä ja sen kunnossapidosta. Työssä annetaan suosituksia laatutason ja käytettävyyden kehittämiseksi. Hanke valmistuu toukokuun 2024 loppuun mennessä.

Kyselyyn voi vastata joko jalankulkijan tai pyöräilijän näkökulmasta. Kyselyyn vastataan anonyymisti, ja vastaamiseen kuluu noin 5 minuuttia. Kysely on avoinna 31.3.2024 asti.

Kysely Webropolissa

Lisätietoja:



Varsinais-Suomen ELY-keskus, Jaakko Klang, puh. 0295 022797, jaakko.klang@ely-keskus.fi

Ramboll Finland Oy, Kari Hillo, puh. 040 5848315, kari.hillo@ramboll.fi