Tradenomien palkat nousivat 5,7 prosenttia viime vuonna

- Työ- ja virkaehtosopimuksen merkitystä ansioiden kasvattajina ei voi liikaa korostaa, sillä valitettavan monelle sopimusten yleiskorotus on ainoa tapa saada lisää palkkaa, sanoo puheenjohtaja Jaakko Hyvönen. - Jäsenemme saivat satojen eurojen edestä korotuksia nimenomaan neuvottelutoiminnan kautta, mikä on konkreettinen hyöty jäsenyydestä.

Tutkimukseen vastanneista jopa 86 prosenttia ilmoitti ansioidensa nousseen viime vuonna. Liittojen neuvottelemien yleiskorotusten lisäksi tradenomien ansioita nostivat myös paikalliset tai yrityskohtaiset korotukset, henkilökohtaiset korotukset sekä uusi toimenkuva.

- Harminamme on edelleen sukupuolten välinen niin sanottu selittämätön palkkaero, jota ei ole saatu kurottua umpeen ja siihen on löydettävä toimivampia työkaluja tulevaisuudessa, Hyvönen vaatii.

Sukupuolten välinen palkkaero on keskipalkan osalta noin 16 prosenttia, mikä pysyi edellisvuoden tasolla. Osittain eroa selittää naisten ja miesten erilainen sijoittuminen. Esimerkiksi johto- tai esihenkilötehtävissä työskentelee noin 17 prosenttia miestradenomeista, kun vastaava luku naisilla on 14 prosenttia. Miesten osuus joillakin yleisesti korkeammin palkatuilla toimialoilla on korkeampi, kuten ICT- ja tietojenkäsittelypalveluissa.

Tradenomien palkkakehitys on kokonaisuutena jatkunut pitkään positiivisena ja selkeimmin sitä selittää tradenomien työmarkkina-aseman vahvistuminen.

- Yhä useampi tradenomi työskentelee asiantuntijatehtävissä ja yhä harvempi toimihenkilötehtävissä, mikä näkyy myös palkkatasossa, sanoo Hyvönen. - Olemme tehneet pitkäjänteistä työtä tutkintomme tuottaman osaamisen esiin tuomiseksi ja työelämä tunnistaakin jo kohtalaisen hyvin sen potentiaalin. Työtä riittää vielä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tunnettuudessa, johon yksi konkreettinen keino olisi esittämämme tutkintonimikkeen muutos Maisteri AMK-muotoon, Hyvönen summaa.

Vuotuisen jäsentutkimuksemme tiedonkeruu toteutettiin lokakuussa 2023 ja tutkimukseen vastasi noin 3500 Tradenomien jäsentä. Tutkimus selvittää tradenomien työoloja, palkkoja ja koulutukseen liittyviä kysymyksiä. Tutkimusraporttiin voi tutustua verkkosivuillamme osoitteessa tradenomi.fi/jäsentutkimus