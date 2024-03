Kutsu: Lääkärin muistelmat -kirjan julkistustilaisuuteen perjantaina 22.3.2024, klo 13.00 Lönnrotinkatu 18 A 2.krs.

Professori emeritus Jukka H. Meurman (1947) on koulutukseltaan lääkäri ja hammaslääkäri, jonka työurasta tuli kansainvälinen menestystarina. Hänen missionaan on ollut tutkimusten kautta osoittaa, mikä merkitys hampaiden ja suun terveydellä on ihmisen kokonaisterveydelle.

Meurman on kutsuttu Tukholman Karoliinisen instituutin, Strasbourgissa toimivan Louis Pasteur -yliopiston ja Plovdivin lääketieteellisen yliopiston kunniatohtoriksi. Hän on Edinburghin Royal College of Surgeons’in kunniajäsen ja hänet on kutsuttu myös Saksan kansallisen tiedeakatemia Leopoldinan ja Suomen Tiedeseuran jäseneksi.

Mittavan tutkijanuransa ohella Jukka H. Meurman on säilyttänyt elävän tuntuman lääkärin perinteiseen poliklinikkatyöhön.

Kirja ilmestyy maaliskuussa 2024.

Kirjan kustantaja on Readme.fi

Aika: Perjantai 22.3.2024, klo 13.00

Paikka: Lönnrotinkatu 18 A, 2. krs, 00120 Helsinki

