Poissaolotodistuksia saa pian OmaKannasta

Sairauspoissaolojen lupakäytännöt ovat kirjavia (HS 4.3.). Joillakin työpaikoilla oma tai lapsen sairastuminen on ilmoitusluontoinen asia, toisaalla työnantaja vaatii aina selvityksen terveydenhuollosta. Sairauspoissaolojen palkallisuuskin puhuttaa. Käytäntöjen vaihtelu työnantajasta ja työehtosopimuksesta riippuen on ymmärrettävää, mutta todistusten tekemistä voidaan järkevöittää.

Tilastokeskuksen kyselytutkimukseen perustuvasta arviosta vuonna 2022 selviää, että seitsemän prosenttia työvoimasta on yhden viikon aikana poissa lyhyen sairauden takia. Poissaoloista lapsen lyhytaikaisen sairauden takia ei löydy julkisia arvioita tai tilastoja, joten on mahdoton sanoa varmuudella myöskään työntekijän oman sairastumisen aiheuttamien poissaolojen määrää. Ongelman taustalla on vanha jäänne: todistus lapsen sairaudesta on tehty tähän asti sen vanhemman nimellä, jonka työnantajalle todistusta tehdään.

Terveydenhuollossa tehdään paljon hukkatyötä, jota pitää karsia. Poissalon syytä koskevien turhien selvitysten vaatiminen vähentää terveydenhuollon kuormitusta. Tämä on tärkeää myös hoitajapulan näkökulmasta. Lyhytaikaisista sairauspoissaoloista tehtyjen todistusten määrä on tarpeen selvittää.

Todistus tehdään jatkossa lapsen nimellä

Jos todistus lyhytaikaisesta sairauspoissaolosta tehdään, sen tulisi olla lääkärin saatavilla, jos sairaus jatkuu tai uusiutuu. Todistus pitäisi saada työnantajalle heti, myös silloin, kun selvitys tehdään etävastaanotolla. Työnantajalle on helpompaa, jos hän saa vakioituja selvityslomakkeita. Tähän asti terveydenhuollon selvityksille ei ole ollut standardoitua sisältöä tai lomaketta.

Hyvinvointialueiden omistama kehitys- ja asiantuntijayhtiö UNA Oy on kehittänyt lyhytaikaisia sairauspoissaoloja koskevan lomakemallin. Se julkaistaan Kanta-järjestelmässä lähiaikoina. Uusi lomake on laadittu eri potilastietojärjestelmien lomakeversioiden pohjalta, ja se on käytännössä jo testattu standardi. Kun potilastietojärjestelmät alkavat tallentaa todistukset Kantaan, poissaolotodistuksen voi tulostaa itse OmaKanta-palvelusta.

Poissaolotodistuksen tulostaminen itse on iso muutos aiempaan. Toinen iso muutos koskee sitä, kenen nimellä poissaolotodistus tehdään. Tähän asti todistus on tehty aikuisen nimellä silloinkin, kun kyse on lapsen sairastumisesta.