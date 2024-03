Jos epäilet väkivaltaa, puutu tilanteeseen – ulkopuolinen voi olla ratkaiseva tekijä väkivallan loppumisessa

Suomessa ajatellaan usein, että perheen sisäiset asiat eivät kuulu muille. Tämä on haitallinen ajatustapa varsinkin, kun kyseessä on väkivalta. Jokaisella on velvollisuus puuttua, jos epäilee väkivaltaa lähipiirissään.

– Lähisuhdeväkivalta on hyvin yleistä. Tiedämme, että lähes joka toinen nainen Suomessa on kokenut lähisuhdeväkivaltaa. On tilastojen valossa siis todennäköistä, että hyvin monen lähipiirissä elää ihminen, jonka lähisuhteissa on turvattomuutta, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton väkivaltatyön asiantuntija Riina Karjalainen sanoo.

Läheisen kanssa aihe kannattaa ottaa suoraan puheeksi.

– Kysy mitä kuuluu ja kerro olevasi huolissasi. Ihminen saattaa kieltää väkivallan, mutta kysymällä asiasta suoraan, teet näkyväksi tilanteen ja annat signaalin, että apua on ok pyytää.

Väkivaltaisessa suhteessa elävälle on hyvä tarjota myös konkreettista apua, jotta kynnys turvaan hakeutumiseen madaltuu. Voi esimerkiksi tarjota kyytiä turvakotiin tai kertoa, että aina voi olla yhteydessä tai tulla kylään.

Jos naapurista kuuluu väkivallan ääniä, soita akuutissa tilanteessa poliisille. Jos olet varma, että tilanne ei ole sinulle vaarallinen, voit myös osoittaa kuulevasi ja näkeväsi tilanteen esimerkiksi soittamalla ovikelloa. Tämä voi auttaa pysäyttämään tilanteen asunnossa.

Väkivaltaa pyritään usein piilottelemaan

Väkivalta aiheuttaa sen osapuolille häpeän ja syyllisyyden tunteita, siksi siitä puhuminen on vaikeaa. Ulkopuolisen ihmisen puuttuminen tilanteeseen voi olla juuri se tarvittava sykäys, joka rohkaisee ottamaan ensimmäiset askeleet turvaa kohti.

– Ihminen ei aina itse ymmärrä, että suhteessa on väkivaltaa. Lähisuhdeväkivaltaa voi olla vaikea tunnistaa, koska sille on ominaista alkaa huomaamatta ja muuttua vähitellen vakavammaksi. Tällöin ulkopuolinen ihminen voi auttaa ymmärtämään, ettei tilanne ole ok ja siihen tarvitaan muutos, Riina Karjalainen sanoo.

Ensi- ja turvakotien liiton väkivaltatyön palveluissa autetaan vuosittain 11 000 ihmistä. Lähisuhdeväkivallan vuoksi autetuista suurin osa on naisia ja tyttöjä.

Lahjoita ja auta

Ensi- ja turvakotien liitto on ainutlaatuinen toimija, joka auttaa lähisuhdeväkivallan kaikkia osapuolia. Lahjoittamalla voit auttaa väkivallan tunnistamisessa, tiedon saamisessa, väkivallan katkaisemisessa, sekä väkivaltaisesta kokemuksesta toipumisessa.

Väkivalta on monen suhteen vaiettu salaisuus. Auta meitä lopettamaan väkivalta ja ryhdy lahjoittajaksi.

Lahjoita: Suhteen salaisuus - Ensi- ja turvakotien liitto (ensijaturvakotienliitto.fi)