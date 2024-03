Kirjailijoiden salattu elämä – Uusi Musso-dekkari on ilmestynyt

Tyttö ja yö -dekkarista sanottua:

"Guillaume Musso näyttää, miten tuotetaan kepeän sivistynyt seikkailukertomus ja liitetään se osaksi ranskalaista populaari- ja korkeakulttuurin sekä kaunokirjallisuuden jatkumoa." - Kari Pitkänen, Kulttuuritoimitus.fi

"Juoni on kimurantti ja erittäin vetävä. Juuri kun kuvittelet tietäväsi kaiken, niin seuraavassa hetkessä putkahtaa tietoa, joka kumoaa lähes kaiken kuvittelemasi." - Kirsi Ranin, Kirsin Book Club

***

Guillaume Musso (s. 1974) on jo vuosia ollut Ranskan suosituin kirjailija ja hänen teoksiaan on myyty yli 11 miljoonaa kappaletta yli kolmellekymmenelle kielelle käännettynä. Musson ensimmäinen suomeksi julkaistu romaani oli Tyttö ja yö (2023). Sen suomensi Anna Nurminen, joka on suomentanut myös Kirjailijoiden salattu elämä -teoksen.

Syksyllä 2024 ilmestyy suomeksi kolmas Musso-dekkari Elämä on romaani.