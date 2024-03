Pankkibarometri: Kotitalouksien ja yritysten luotonkysyntä edelleen alavireistä mutta odotuksissa ensimerkkejä paremmasta

Kotitalouksien luotonkysyntä on ollut hiljaisempaa alkuvuonna 2024 viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Finanssiala ry:n tuoreen Pankkibarometrin mukaan yhä useampi vastaaja arvioi kuitenkin kysynnän pysyneen ennallaan tai jopa vilkastuneen. Odotukset kotitalouksien lähiajan luotonkysynnästä ovat edelleen heikot, mutta suunta on hieman aiempaa parempaan. Yritysten luotonkysyntä on ollut alavireistä, ja odotukset ovat edelleen matalalla tasolla. Barometrikysely I/2024 tehtiin pankinjohtajille helmikuussa.