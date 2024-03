Kela tarvitsee hyvinvointialueelta tiedon asiakkaan osallistumisesta palvelutarpeen arviointiin

Kela voi joutua alentamaan asiakkaan toimeentulotuen perusosaa, jos toimeentulotukea hakeva asiakas laiminlyö esimerkiksi työnhakuun liittyvät velvoitteensa. Perusosaa voidaan alentaa myös silloin, jos asiakas opiskelee toista tutkintoa, vaikka hän ei pysty turvaamaan toimeentuloaan samalla, tai jos asiakas jatkaa kannattamatonta yritystoimintaa.

Kaikista 18-64-vuotiaista perustoimeentulotuen saajista alle 4 %:lla alennetaan perusosaa kuukausittain. Perusosan alentaminen onkin poikkeuksellinen toimenpide ja vaatii aina erityisen huolellista tapauskohtaista kokonaisharkintaa. Perusosaa voidaan alentaa vain, jos se ei vaaranna ihmisarvoisen elämän edellyttämän turvan mukaista välttämätöntä toimeentuloa eikä alentamista voida pitää muutenkaan kohtuuttomana.

Palvelutarpeen arviointiin osallistuminen vaikuttaa asiakkaan toimeentulotuen määrään

Jos tuenhakijalla ei ole hyväksyttävää syytä esimerkiksi työnhakunsa laiminlyönnille ja kaikki muutkin perusosan alentamisen edellytykset täyttyvät, Kela voi alentaa toimeentulotuen perusosaa ensin enintään 20 %. Hyvinvointialueen sosiaalipalvelut saa tiedon perusosan alentamisen päätöksestä etuustietopalvelu Kelmusta.

Jos asiakas edelleen jatkaa laiminlyöntiään, perusosaa voidaan alentaa myöhemmin enintään 40 %. Kelan täytyy kuitenkin toimeentulotukilain mukaan ohjata asiakas hyvinvointialueen sosiaalipalveluihin palvelutarpeen arviointia varten aina ennen kuin perusosan alentamista harkitaan 40 %:lla.

Kun asiakas osallistuu palvelutarpeen arviointiin tai on varannut ajan siihen, perusosaa ei alenneta yli 20 %:lla. Jos asiakas ei Kelan kehotuksesta huolimatta korjaa toimintaansa eikä osallistu palvelutarpeen arviointiin ja tämän lisäksi kaikki muut toimeentulotukilaissa määritellyt perusosan alentamisedellytykset täyttyvät, Kela harkitsee hänen perusosansa alentamista 40 %:lla. Asiakkaan näkökulmasta palvelutarpeen arviointiin osallistuminen voi siis vaikuttaa hänen saamansa toimeentulotuen määrään.

Tieto palvelutarpeen arvioinnista on välttämätön toimeentulotukiasian ratkaisemiseksi

Kela ei voi alentaa perusosaa 40 %:lla ennen kuin se on selvittänyt, missä vaiheessa palvelutarpeen arviointi on. Tieto siitä, onko asiakas varannut ajan tai jo osallistunut palvelutarpeen arviointiin, on siten välttämätön asian ratkaisemiseksi. Kela pyytää näissä tilanteissa hyvinvointialueilta vain välttämättömät tiedot, ja yleensä vastaukseksi riittää esimerkiksi kyllä tai ei.

Kelalla on toimeentulotukilain mukaan oikeus saada välttämättömät tiedot, ja Kela tarvitsee ne perustoimeentulotukihakemuksen lakisääteisessä 7 arkipäivän käsittelyajassa.

Lisäksi hyvinvointialue voi harkintansa mukaan muutenkin ottaa kantaa perusosan alentamiseen. Se voi esimerkiksi esittää perusteltuja näkemyksiään siitä, onko perusosan alentaminen kohtuullista asiakkaan tilanteessa. Tietoja voi toimittaa missä tahansa vaiheessa perusosan alentamisen prosessia.

Hyvinvointialue voi toimittaa tiedot Kelaan Kelmussa Lähetä asiakirja -toiminnolla tai soittamalla Kelaan. Kun hyvinvointialue toimittaa tarpeelliset tiedot Kelaan oma-aloitteisesti, Kelan tarve erillisille yhteydenotoille vähenee.