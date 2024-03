Takaisinveto: Solevita hedelmäsmoothie

Lidl vetää takaisin erän Solevita hedelmäsmoothieta, koska tuotteessa käytetystä raaka-aineesta on löydetty liian suuria pitoisuuksia patuliinia. Patuliini on homemyrkky, joka voi aiheuttaa mm. pahoinvointia. Takaisinveto koskee vain tuotteita, joiden parasta ennen -päiväys on 12.3.2024.

Tuote: Solevita Smoothie Red Genius, granaattiomena-acai

Pakkauskoko: 250 ml

Parasta ennen -päiväys: 12.3.2024

Lidl pyytää kyseisen erän tuotteita ostaneita asiakkaitaan palauttamaan tuotteet Lidl-myymälään, jossa tuotteen hinta hyvitetään.

Lidl pahoittelee asiakkaille aiheutuvaa ylimääräistä haittaa.

Lisätietoja asiakkaille: Lidlin asiakaspalvelu, https://asiakaspalvelu.lidl.fi/

Lisätietoja medialle: Lidlin viestintä, media@lidl.fi, 09 2345 6400

Takaisinveto tehdään, kun tuote on tai sen epäillään olevan terveydelle haitallinen, ihmisravinnoksi soveltumaton tai käytössä vaarallinen. Silloin tuote on saatava pois kuluttajilta ja kaupoista mahdollisimman tehokkaasti. Syitä takaisinvedoille ovat esimerkiksi virheelliset pakkausmerkinnät (esim. allergeenien puuttuminen ainesosaluettelosta), vierasesineet, tuote-erässä todettu mikrobiologinen tai kemiallinen ongelma tai tekninen vika.