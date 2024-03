Orpo: EU:n vahvistettava varautumistaan kriiseihin

Kokoomus osallistuu EPP:n kongressiin 6.–7.3. Bukarestissa 5.3.2024 09:12:00 EET | Tiedote

Euroopan kansanpuolueen (EPP) kongressi järjestetään 6.-7.3.2024 Romanian pääkaupungissa Bukarestissa. Kokoomusta edustavat puolueen puheenjohtaja ja EPP:n varapuheenjohtaja Petteri Orpo, puolueen varapuheenjohtaja Elina Valtonen, kansanedustajat ja suuren valiokunnan jäsenet Aura Salla ja Susanne Päivärinta sekä puoluesihteeri Kristiina Kokko. Kongressiin osallistuvat myös kokoomuksen europarlamentaarikot Sirpa Pietikäinen, Henna Virkkunen ja Petri Sarvamaa. EPP:n kongressin on määrä hyväksyä EPP:n vaaliohjelma kesäkuun europarlamenttivaaleihin sekä Ursula von der Leyenin ehdokkuus Euroopan komission puheenjohtajaksi. “EPP:n kongressi on kokoomukselle tärkeä askel kohti eurovaaleja. Kokoomus toimii osana eurooppalaista perhettä ja tavoitteenamme on EPP:n ohjelman mukaisesti turvallinen ja hyvä Eurooppa”, Orpo sanoo. "EPP on Euroopan merkittävin poliittinen ryhmä ja erinomainen paikka vaikuttaa myös Suomelle tärkeisiin tavoitteisiin tulevalle kaudelle", Orpo jatkaa. Orpo pitää kongress