Cozy crime on suosittu laji vaikeina aikoina – Murhatun rakastajan tapaus on sen puhdasverinen edustaja

Jenna Kostet kirjoitti kirjan noidaksi tuomitusta Valpuri Kinnistä 16.2.2024 09:29:29 EET | Tiedote

Punainen noita on historiallisiin lähteisiin pohjautuva romaani parantajanaisesta, jota syytettiin noidaksi. Jenna Kostet on ennenkin kirjoittanut omapäisistä naisista. "Oikeudenkäyntipöytäkirjan lause 'Miksi minä sellaista kertoisin, jonka arvon herrat niin paremmin tietävät?' sai minut tarttumaan tarinaan. Siitä tuli vahva tuttuuden tunne", hän sanoo. Kirjan julkaisutilaisuus on lauantaina 2.3. Turussa.