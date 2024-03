HP tuo ammattitason väritulostuksen pienyrityksille

Uusi Color LaserJet Pro 3000 -mallisto tuo HP:n ensiluokkaisen väritulostuksen pk-yrityksille.

Kestävä TerraJet-väriaineteknologia laajentuu 3000-mallistoon, joka tarjoaa elävät värit ja nopean tulostuksen.

Keypoint Intelligence -tutkimuslaitos myönsi laser-mallistolle A4 Line of the Year -palkinnon.

HP julkisti tänään HP Amplify Partner -konferenssissa 2024 uuden HP Color LaserJet 3000 -malliston, joka on uusin tuorein lisäys maailmanluokan toimistotulostinvalikoimaan. Uusi Color LaserJet 3000 -sarja on suunniteltu asiakkaille, joille tavallinen tulostin ei riitä. LaserJet 3000 on suuren suorituskyvyn laite, joka toimii energiatehokkaalla TerraJet-väriaineteknologialla. Se mahdollistaa terävämmät värit ja nopeat tulostusnopeudet kasvaville yrityksille.

Tulostaminen on edelleen tärkeää pienille ja keskisuurille yrityksille. Pk-yrityksistä 80 prosenttia käyttää sekä digitaalisia että painettuja materiaaleja, joten tulostuksen laadulla on merkitystä. Vielä tärkeämpää on se, että u.uden väriaineteknologian käyttö innostaa käyttäjiä, luo keskustelua ja houkuttelee uusia ja nykyisiä asiakkaita

"Hybridityön aikakaudella, kun yritykset uudistavat työtilojaan, suorituskykyisten ratkaisujen kysyntä pienissä ja joustavissa toimistoissa on kasvussa", sanoo HP:n Office Print Solutions -yksikön johtaja Aurelio Maruggi. "TerraJet-teknologiaa hyödyntävä uusi Color LaserJet Pro 3000 -sarja tarjoaa poikkeuksellista värilaatua, ammattimaista nopeutta ja energiatehokkuutta kompaktissa paketissa. Optimoimalla tulostimen hallittavuuden annamme pk-yrityksille mahdollisuuden säästää rahaa, aikaa ja vaivaa varmistaen samalla laadukkaat tulosteet, suojaten arkaluonteiset tiedot ja mukautuen vaivattomasti yhteistyöhön ja kasvuun suuntautuviin ympäristöihin."

Uusi HP Color LaserJet Pro 3000 -sarja tarjoaa pienyritysten tarvitsemat työkalut, kuten:

Parempi toimintavarmuus Wi-Fi® 2:n avulla, joka tarvittaessa muodostaa automaattisesti yhteyden verkkoon uudelleen

Luokkansa nopein kaksipuolinen tulostus ja ensimmäisen sivun tulostus

Alan parasta laatua ja ammattilaistason tietoturvaa

Luokkansa pienin jalanjälki

HP:n seuraavan sukupolven TerraJet-väriaineteknologia mahdollistaa täyteläisemmät ja terävämmät värit. TerraJet-teknologia tarjoaa uuden Color LaserJet Pro 3000 -sarjan asiakkaille 11 % elävämmät värit ja 18 % nopeamman tulostusnopeuden. 3000-sarjan parannusten lisäksi TerraJet mahdollistaa myös jopa 27 % pienemmän energiankulutuksen ja jopa 28 % pienemmän muovin määrän värikaseteissa. Se auttaa asiakkaita saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteensa.

Uusi HP Color LaserJet Pro 3000 -sarja on osa laajempaa A3- ja A4-mallistoa, joka on täysin uudistettu hybriditoimistoja varten ja joka tarjoaa johdonmukaisia ratkaisuja pienyrityksille ja yritysasiakkaille. HP sai hiljattain tunnustusta alan johtavasta asemastaan, kun Keypoint Intelligence myönsi sille A4 Line of the Year -tunnustuksen. Tämä kerran vuodessa myönnettävä palkinto on tunnustus parhaalle laitemallistolle ja valinta perustuu tiukkaan laboratoriotestaukseen ja perusteelliseen markkinatutkimukseen. Laitteet arvioidaan luotettavuuden, arvon, käytettävyyden, kuvanlaadun ja nopeuden perusteella.

"Tiedän, miten tärkeää on, että käyttöliittymä toimii ja suorituskyky on käytössä ilman keskeytyksiä, kun otetaan käyttöön monenlaisia tuotteita, aina edullisista pöytätulostimista suurempiin monitoimilaitteisiin. Valikoimamme auttaa asiakkaita saavuttamaan tulostustavoitteensa”, Maruggi sanoo.

Sen lisäksi, että tulostusominaisuudet toimivat aina varmasti koko portfoliossa, HP Workforce Solutions on julkistanut Amplify-kumppanikonferenssissa uusia ja parannettuja ratkaisuja, jotka lisäävät innovaatioita koko tulostusekosysteemiin.

Saatavuus

HP Color LaserJet Pro 3000 -sarjan arvioidaan tulevan myyntiin toukokuusta alkaen. Saatavuus, hinnoittelu ja vähittäismyyntikohteet vaihtelevat maittain.

Kuvia ja lisätietoja Amplify Partner Conference -konferenssista

Seuraa viimeisimpiä uutisia HP:n 2024 Amplify Partner Conference -konferenssista HP:n uutishuoneessa.