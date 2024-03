Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen (SDP) vaatii ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Taviolta selvitystä Suomen tuen jäädyttämisestä palestiinalaisalueen avustusjärjestöltä – ”Gazan tilanne on täysin hallitsematon”

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, SDP:n kansanedustaja Kimmo Kiljunen vaatii kirjallisessa kysymyksessä hallituksen selvittävän, mihin tietoihin pohjaten ministeri Tavio teki päätöksen jäädyttää Suomen tuen UNRWA:lle tilapäisesti ja millaiset selvitykset asiasta on saatu tai odotetaan saatavan, ja millä aikataululla.

UNRWA on ainoa alueella toimiva humanitaarinen järjestö, joka kykenee tarjoamaan sodan keskellä eläville gazalaisille laajasti hätämajoitusta, ruokaa ja terveydenhuoltoa. Unicefin mukaan Gazan lapsista joka kuudes alle 2-vuotias on vakavasti aliravittu.

– Asia on merkitykseltään niin vakava ja Suomen kansainvälisten suhteiden kannalta merkittävä, että suomalaisilla on oikeus kuulla perustelut ministerin päätökselle ja suunnitelmat rahoituksen jatkamisen suhteen, Kiljunen toteaa.

UNRWA on ottanut syytökset erittäin vakavasti ja erottanut kaikki syytösten alaiset työntekijät. Myös YK suorittaa sisäistä tutkimusta asiassa. Euroopan komissio on arvioinut YK:n toimia ja UNRWA:n komissiolle antamia sitoumuksia ja hyväksynyt ne. Tarkastelun perusteella komissio on tehnyt päätöksen jatkaa järjestön tukemista.

– Kysyn hallitukselta, onko heillä Hamasin 7.10.2023 suorittamaan iskuun liittyen jotain sellaista lisätietoa rahoituksen pidättämisen perusteeksi, mitä Euroopan komissiolla ei ole, ottaen huomioon Gazan siviilien katastrofaalisen tilanteen? Milloin Suomi jatkaa kriittisen tärkeää tukeaan UNRWA:lle?, Kiljunen päättää.