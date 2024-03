Tällaisia kesätöitä on tarjolla juuri nyt – yksi ryhmä jää usein paitsioon

Duunitorilla julkaistiin 1.11.2023–17.3.2024 noin 19 400 kesätyöilmoitusta, mikä on 30 prosenttia vähemmän kuin 1.11.2022–17.3.2023.

Tällä kaudella eniten kesätyöilmoituksia on julkaistu tammikuussa, jolloin julkaistiin lähes 9 000 kesätyöilmoitusta. Helmikuussa puolestaan julkaistiin noin 6 000 kesätyöilmoitusta.

Maaliskuussa on tähän mennessä (1.–17.3.) julkaistu noin 2 440 kesätyöilmoitusta , mikä on 39 prosenttia viime vuotta vähemmän.

Tällä hetkellä Duunitorilta löytyy yli 5 670 kesätyöilmoitusta . Reaaliaikaisen tilanteen näet Duunitorin kesätyösivulta.

Avoimia kesätyöpaikkoja on todellisuudessa enemmän, sillä moni työnantaja hakee yhdellä ilmoituksella kymmeniä tai jopa satoja työntekijöitä.

Näillä aloilla julkaistiin eniten kesätyöilmoituksia 1.–17.3.

Ravintola- ja matkailuala Myynti- ja kaupan ala Sosiaali- ja hoiva-ala Rakennusala Kuljetus, logistiikka ja liikenne

”Laskua on tapahtunut kaikilla näillä aloilla viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna. Pudotus on kovin rakennusalalla, missä on ollut maaliskuussa tarjolla 38 prosenttia vähemmän kesätyöpaikkoja viime vuoteen verrattuna”, kommentoi Duunitorin viestintäpäällikkö Maiju Karhunen.

”Vähiten laskua puolestaan on nähtävissä myynnin ja kaupan alalla, mikä on hyvä uutinen kesätyönhakijoille. Kaupat työllistävät kiitettävästi nuoria ja toimivat monelle myös ihan ensimmäisenä kesätyöpaikkana.”

Näillä aloilla julkaistiin eniten kesätyöilmoituksia helmikuussa

Ravintola- ja matkailuala Myynti- ja kaupan ala Julkinen sektori ja järjestöt Sosiaali- ja hoiva-ala Teollisuus ja teknologia

”Esimerkiksi ravintola-ala ja kaupan ala kiinnostavat suuresti kesätyönhakijoita Duunitorin kesätyökyselyn perusteella. Hienoa on se, että näillä aloilla on myös tarjolla töitä, jotka sopivat nuoremmille, joilla ei ole vielä koulutusta tai työkokemusta”, Karhunen sanoo.

Alaikäiset janoavat työkokemusta

Alle 18-vuotiaille on tarjolla huomattavasti vähemmän kesätyöpaikkoja kuin täysi-ikäisille. Duunitorin kesätyökyselyn mukaan alle 18-vuotiaiden tärkein syy hakea kesätöitä on hyödyllisen työkokemuksen saaminen.

”On todella sääli, jos nuoret jäävät ikänsä vuoksi työllistymättä. Kannustan työnantajia tarjoamaan kesätöitä myös alle 18-vuotiaille, sillä he ovat intoa täynnä ja janoavat työkokemusta”, Karhunen sanoo.

”On selvää, että jos nuorille jää hyvä fiilis kesätöistä, he kertovat siitä eteenpäin. Tämä auttaa varmasti organisaatioita samaan huippuosaajia myös tulevaisuudessa.”

Alle 18-vuotiaille aukeaa enemmän mahdollisuuksia keväämmällä

Nuoremmille ja kokemattomammille avautuu yleensä enemmän kesätyömahdollisuuksia keväämmällä.

”Töitä kannattaa kysellä rohkeasti esimerkiksi kaupoista, jäätelökioskeilta, varastoilta, puutarhoista sekä maa- ja marjatiloilta.”

Usein myös kunnat, kaupungit ja seurakunnat palkkaavat alle 18-vuotiaita. Kesätöihin voi olla mahdollista päästä myös Tutustu työelämään ja tienaa -ohjelman, kesätyösetelin tai 4H:n kautta.

”Jos kesätöitä ei tahdo löytyä, kannattaa pohtia, voisiko työllistyä esimerkiksi vanhempien, sukulaisten tai muiden tuttavien avulla. Kannattaa myös harkita, voisiko itsensä työllistää esimerkiksi tarjoamalla kotieläinten- tai puutarhanhoitoapua vaikkapa naapureille.”

Näin voit saada kesätyöpaikan ilman kokemusta

Jokainen aloittaa jostakin, mutta miten kesätyöpaikan voi sitten saada ilman kokemusta? Näillä Duunitorin vinkeillä pääset alkuun kesätyönhaussa:

1. Panosta hyvään ansioluetteloon

Kun työkokemusta ei vielä ole, CV voi näyttää tyhjältä. Muista siis, että kaikki hankkimasi kokemus ja osaaminen on tärkeää.

Voit mainita esimerkiksi tet-harjoittelusta ja harrastuksiisi liittyvistä luottamustehtävistä, kuten partioryhmän ohjaamisesta tai hevosten hoitamisesta. Niin työnantaja näkee, että olet aktiivinen ja osaat ottaa vastuuta ja että sinuun voi luottaa.

Kerro CV:ssä myös taidoistasi ja pohdi, olisiko sinulla jotain muuta erityisosaamista, josta olisi hyötyä hakemassasi kesätyössä.

2. Tee työhakemus huolella

Kirjoita rohkeasti itsesi näköinen työhakemus, jossa alleviivaat motivaatiotasi hakemaasi työtä kohtaan, oppimiskykyäsi ja persoonaasi.

Pyydä vanhempaa, ystävää tai muuta läheistä lukemaan hakemuksesi ja antamaan siitä suoraa palautetta. Panosta myös hakemuksen oikeinkirjoitukseen ja kielioppiin.

Jos se tuntuu itsestä luontevalta, hyvä tapa erottua hakijoiden joukosta on myös kuvata videohakemus.

Kaipaatko lisätietoa?

Duunitori selvittää vuosittain hakijoiden kokemuksia ja ajatuksia kesätyönhausta. Tutustu kesätyökyselyn tuloksiin.

Haluatko tietää lisää kesätöistä tai tarvitsetko asiantuntijan haastatteluun? Ole yhteydessä!