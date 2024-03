Suomalaisten nuorten talousosaamista tutkitaan ensimmäistä kertaa kahdessa yhteistyöhankkeessa





Nuorten taloustaidoista ei ole tehty Suomessa juurikaan tieteellistä tutkimusta. Nyt Jyväskylän yliopisto on mukana kahdessa uraauurtavassa tutkimushankkeessa, joissa tutkitaan 15–29-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten talousosaamista.

Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja finanssikonserni OP toteuttavat oppilaitoksissa eri puolilla Suomea kyselytutkimuksen, joka kartoittaa ensimmäistä kertaa systemaattisesti 15–19-vuotiaiden talousosaamista – esimerkiksi sitä, minkälaisia rahankäyttöön liittyviä huolia teini-ikäisillä on, miten he suhtautuvat säästämiseen ja miten oman talouden hallinta arjessa sujuu.

Tutkimuksen rahoittaa OP Ryhmä, ja sitä johtaa Helsingin yliopistossa akatemiaprofessori Katariina Salmela-Aro ja Jyväskylän yliopistossa professori Terhi-Anna Wilska.

– Teini-ikäisten taloustaitoja on tärkeää tutkia muun muassa siksi, että nuorten rahankäyttöön vaikutetaan monin tavoin, ja esimerkiksi verkossa ostopäätöksiä on helppo tehdä hetken mielijohteesta. Tällöin perustietojen merkitys korostuu. Taloudellinen osaaminen on yhteydessä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, Wilska toteaa.

Uusi barometri täydentää vuoden 2018 Pisa-tutkimuksesta saatuja tietoja ja asettuu vuoropuheluun koulutuksen tulevaisuutta kartoittavan Educa-lippulaivan kanssa. Tutkijat toivovat, että tutkimuksen tulokset kannustavat myös perheitä avoimeen, faktapohjaiseen keskusteluun rahasta.

Tuloksena kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa

Nuorten taloustaitoja tutkitaan myös oikeusministeriön rahoittamassa talousosaamista tutkivassa hankkeessa, jossa kohderyhmänä ovat 15–29-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset. Tutkimushanketta johtaa professori Terhi-Anna Wilska Jyväskylän yliopistosta. Tämä hanke on osa Suomen Pankin ja oikeusministeriön toteuttamaa kansallista talousosaamisstrategiaa, minkä tavoitteena on nostaa Suomi talousosaamiseltaan OECD-maiden parhaaksi maaksi.

Hankkeessa kerätään kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa nuorten talousosaamisesta ja hyödynnetään saatua tutkimusaineistoa tieteellisessä tutkimuksessa ja käytännön talousosaamisen edistämisessä.

Molemmat tutkimushankkeet toteutetaan vuoden 2024 aikana.

Lisätietoa: Professori Terhi-Anna Wilska, terhi-anna.wilska@jyu.fi, puh. 040-8054201