SENSAI SILKY BRONZE -linjan uusi aikakausi: uutuustuote COOLING PROTECTIVE SPRAY SFP50 valikoimaan

Hemmottelevat SILKY BRONZE -aurinkosuojatuotteet sopivat erityisesti ylellistä aurinkosuojaa suosivalle. Pehmeät koostumukset sulautuvat iholle kuin hienostunut silkki, ja tarjoavat tyylikkään ja vaivattoman aurinkosuojan käyttökokemuksen.

COOLING PROTECTIVE SUN SPRAY SPF50

Vartalolle ja kasvoille kehitetty COOLING PROTECTIVE SUN SPRAY 50+ on uudenlainen, miellyttävästi viilentävä aurinkosuojasuihke. Koostumusta tähdittävä Uniforming Cool Shield -suoja levittyy iholle ihanteellisen tasaisesti ja raikastaa ja kosteuttaa ihoa välittömästi. Hienojakoinen suihke muodostaa iholle hajautuessa silkkisen öljyhunnun, joka pitää ihon miellyttävän tuntuisena auringossa.

Vettähylkivä koostumus antaa laajaspektrisen suojan UV-säteilyä ja ennen aikaista ihon ikääntymistä vastaan. Anti-aging-suojan muodostavat ihoa elvyttävät Koishimaru Silk EX S ja Sun Aging Care -yhdisteet.

Virkistävän herkullinen persikan tuoksu viimeistelee hemmottelevan käyttökokemuksen.

Uniforming Cool Shield -suoja

Uniforming Cool Shield -suoja sisältää yhdistelmän useita erityyppisiä öljyjä, jotka on jalostettu mikrogeeliksi.

Mikrogeelikoostumus pysyy jämäkästi iholla ja hajautuu iholla läpinäkyväksi silkkihunnuksi, joka antaa iholle kauniin hehkun. Silikoniton koostumus pitää ihon pehmeän ja miellyttävän tuntuisena ilman tahmaisuutta.

SILKY BRONZE -aurinkotuotteiden uudistus

SENSAIn klassiset aurinkosuojat on päivitetty uudella aurinkosuojafiltterillä. Kermaisen täyteläiset koostumukset levittyvät iholle saumattomasti ja antavat iholle miellyttävän kosteutetun tunteen. Lopputuloksena läpinäkyvä ja silkkisen pehmeä suoja ilman öljyistä tunnetta. Aurinkosuojat ovat vettähylkiviä.

Kohti kestävää kehitystä

- Aurinkosuojat on kehitetty SENSAIn More Respect to the Ocean -sitoumusten mukaisesti*

- Angelika Keskein lehti/varsiuute on johdettu yrteistä, joita kasvatetaan kierrätysorientoituneilla tiloilla

- Tuubit on valmistettu osittain kasvipohjaisesta muovista

- Ulkokartonki on valmistettu FSC-materiaalista, joka sisältää osittain puutonta kuitumateriaalia bagassia

Hinta

Silky Bronze Cooling Protective Suncare Spray SPF50+, 150 ml, 100,00 EUR

Silky Bronze Protective Suncare Cream for Body SPF 30, 150 ml, 96,00 EUR

Silky Bronze Protective Suncare Cream for Body SPF 50+, 150 ml, 96,00 EUR

Silky Bronze Protective Suncare Cream for Face SPF 50+, 50 ml, 108,00 EUR

Silky Bronze Protective Suncare Cream for Face SPF 30, 50 ml, 108,00 EUR

Saatavilla

Aurinkosuojatuotteet ovat saatavilla Stockmann- ja Sokos-tavarataloissa, Emotion-myymälöissä sekä stockmann.com- ja sokos.fi-verkkokaupoissa maaliskuun aikana 2024.

*SENSAIn More Respect to the Ocean -sitoumus tarkoittaa, että aurinkotuotteiden jättämä jälki vesistöön on arvioidusti aiempaa maltillisempi. Huomiota on kiinnitetty UV-suodattimiin, jotka uudistuksen myötä vastaavat paremmin tyypillisten kaukomatkakohteiden asettamia kriteerejä. Ympäristövaikutusta on arvioitu hyödyntäen vesistön ympäristöriskiarviointikehyksiä julkisista lähteistä.