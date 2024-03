Kokoomuksen Autto: Nyt on oikea ote EU-vaikuttamisessa

Kokoomuksen kansanedustaja, Suuren valiokunnan puheenjohtaja Heikki Autto on tyytyväinen, että puheenjohtajamaa Belgian yritysvastuudirektiiviä koskeva uusi esitys ottaa nyt huomioon Suomen huolet ryhmäkanneoikeuden laajentamisen osalta.

”Suomen tavoite on koko ajan ollut saattaa EU:n laajuinen yritysvastuudirektiivi voimaan ja olemme toivoneet, että puheenjohtajamaa etsisi Suomen kannalta kestävää ratkaisua. On hienoa, että näin on käynyt ja Orpon hallituksen uusi, aktiivinen ja rakentava ote EU-politikkaan on johtanut tilanteeseen, että Suomen esitykset on huomioitu. Suomi voi nyt antaa tukensa yritysvastuudirektiiville”, Autto kertoo.

”Suomi ei ole, eikä ole ollut vaa´ankieliasemassa. Suomen äänillä direktiiviä ei kaadeta tai hyväksytä. Coreper-kokouksessa käytännössä isojen jäsenmaiden äänet ratkaisevat. On kuitenkin hienoa, että Suomi on saanut neuvotteluissa omat tavoitteensa läpi ja tämä osaltaan edistää mahdollisuuksia määräenemmistön löytämiseksi direktiivin hyväksymiseksi”, selventää Autto.

”Katsomme maltilla, mitä huomenna tapahtuu. Olen kuitenkin hyvin tyytyväinen siihen, miten asiaa on Suomen osalta neuvotteluissa hoidettu. Tämä antaa viitteitä siitä, että hallituksen päättäväinen ote EU-asioissa voi tuottaa jatkossakin Suomen kannalta hyviä tuloksia”, Autto toteaa.