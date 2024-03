Tunnetut kalakokit opastavat kotimaisen kalaruuan ääreen

Suomen pääosin erinomaiset kalakannat mahdollistaisivat ravintosuositusten mukaisen kahden kala-aterian viikkotahdin jokaisessa perheessä. Valitettavasti lautasille valikoituu liian harvoin kalaa ja silloinkin pääosa on tuontitavaraa – norjanlohta, purkkitonnikalaa ja pakastekalapuikkoja. Tutkimusten mukaan suomalaiset haluaisivat syödä enemmän juuri kotimaista kalaa, mutta jokin estää.

Uuden Kalaruoka.fi-digimedian mukaan syitä on muutamia. Ensinnäkin suomalaisten kalan käsittely- ja valmistustaidot ovat viime vuosikymmenten aikana rapistuneet. “Kalankäsittelyä ei opeteta juuri missään ja tieto on hajallaan,” kertoo tuore päätoimittaja Roy Norro ja jatkaa: “Valmisjalosteiden kysyntä on räjähtänyt, mutta niissä jyllää tuontikala. Kokonaisuutta ei paranna kotimaisen kalan hinta eikä ajoittainen heikko saatavuus.”

Digimedia houkuttelee kalaruuan pariin

Uusi digitaalinen kalaruokamedia ei tarjoile vain reseptejä vaan opastaa kalankäsittelytaitoja ja -valmistusta sekä kokoaa tietoa kalasta ravinto- ja ruoka-aineena. Jatkuvasti kehittyvällä Kalaruoka.fi-sivustolla on jo lähes 100 kalaruokareseptiä, runsaasti tietoa kalan käsittelystä ja ruoaksi valmistamisesta. Voit oppia myös, miten kala päätyy lautaselle joko ammattilaisten ja kaupan kautta tai itse pyydettynä. Lähitulevaisuudessa on tarjolla uutisia, artikkeleita, tietoa kaloista sekä lisää reseptejä. Suunnitteilla on myös asiaa uutuustuotteista, kalaravintoloista, -jalostajista ja -tukkureista sekä ammattikalastajista.

Kalaruoka.fi:n tuore päätoimittaja Roy Norro toteaa: ”Suomalainen kala ja kalaruoka tarvitsee puolestapuhujansa ja Kalaruoka.fi tarjoaa sille alustan. Meidän on saatava yhä useampi valitsemaan kotimainen vaihtoehto ulkomaisen tilalle; särkeä tonnikalan, kirjolohta lohen ja haukea sein sijaan.“

Sisältöä on lisäksi median somekanavissa ja YouTubesssa. Puolueeton ja itsenäinen media on suunnattu kuluttajille, mutta se tarjoaa alustan kaikille kalatalouden toimijoille näkyvyyteen eri tavoin. Sisältöä tuottavat toimittajat, asiantuntijat sekä kaupalliset kumppanit. Päätoimittaja vinkkaa: “Otamme mieluusti kalaruokaan vihkiytyneiden omia juttuja, reseptejä ja kuvia Kalaruoka.fi:ssä julkaistavaksi.”

Tunnetut kalastavat kokit opastavat

Kalaruoka.fi:n päätoimittajana on aloittanut helmikuussa Suomalainen Menestysresepti -tv-sarjan finaalista vapautunut keittiömestari Roy Norro. Hän on vapaa-ajankalastaja, neljän lapsen isä sekä intohimoinen kotimaisen kalan ja kalaruuan puolestapuhuja. Royn rinnalle Kalaruoka.fi on saanut toimittajaksi myös televisiosta tutun kalastavan kotikokin, Master Chef Suomi 2023 -voittaja Kristiina Ponsimon.

Kalaruoka.fin perustaja ja tuottaja, Anne-Maarit Sepling toteaa: “Halusimme Kalaruoka.fi:n tekijöiksi henkilöt, jotka ovat esimerkillään jo näyttäneet kotimaisen kalan olevan osa heidän DNA:ta. Kameraan tottuneet tekijät sopivat digimediaan, jossa juttujen kirjoittamisen lisäksi päivään kuuluu kanssakäymistä seuraajien kanssa somessa, videoilla sekä livelähetyksissä.”

Lisätietoja, haastattelu- ja kuvapyynnöt: tuottaja Anne-Maarit Sepling, anne-maarit.sepling@eforte.fi, 050 5454 014, päätoimittaja Roy Norro, roy@kalaruoka.fi, 044 56 79 444

Kalaruoka.fi-verkkopalvelu on kaikkien kalaruoasta kiinnostuneiden tietokanava niin kalan käsittelyn, valmistuksen, kalaraaka-aineen sekä vastuullisesti pyydetyn kalan näkökulmasta. Kalaruoka.fi on osa Eforte Oy:n mediaperhettä. Sisarmedia Kalastajan Kanava on vapaa-ajankalastuksen kattavin digimedia. Kalastajan Kanavalla ja Kalaruoka.fi:llä on yhteensä lähes 100 000 seuraajaa eri kanavissaan saavuttaen viikkotasolla n. 340 000 ihmistä. Yhtiö työllistää kolmen vakituisen henkilön lisäksi 4-6 freelancetoimittajaa joka kuukausi sekä useamman kuukauden vuodessa kuvaajia, editoijia ja muita alan ammattilaisia.

Tutustu Kalaruoka.fi:n tekijöihin

Päätoimittaja Roy Norro

Roy Norro on keittiömestari, yrittäjä, viini-intoilija, tuotekehittäjä sekä innokas vapakalastaja. Aikoinaan myynnin ja markkinoinnin parissa vierähti monta vuotta, mutta viimeiset 15 vuotta on matka kulkenut ruoan parissa fine dining -keittiöistä cateringin kautta krouvariksi maaseudulle - aina suomalainen kala mukana kuvioissa. Peräkkäiset finaalisijoitukset kotimaisilla kalatuotteilla Suomalainen Menestysresepti -kilpailussa (2023 ja 2024) on tehnyt miehen myös tv:stä tutuksi kalamieheksi. Koulutukseltaan hän on tradenomi ja restonomi. Ranskalainen keittiö on tullut tutuksi Lyonissa, Paul Bocuse -instituutissa opiskellessa, mutta suomalainen klassinen kalaruoka sekä perinteinen pohjoismainen kalaruokakulttuuri ovat lähimpänä sydäntä silloinkin, kun kehitetään uutta.

Toimittaja Kristiina Ponsimo

Masterchef Suomi 2023 voittaja Kristiina Ponsimo on intohimoinen kotikokki, kalastaja ja sienestäjä, jonka lempiraaka-aineet ovat kotimaiset kalat, mädit ja ravut. Kristiina on ammatiltaan kuvataiteen opettaja, joten vaikka hän korostaa ruuanlaitossa aina makua, tuoreutta ja lähiraaka-aineita, ruuan visuaalisuudella on tärkeä rooli. Kahden alakoululaisen tyttären, aviomiehen ja Neilikka-labradoodlen kanssa keittiössä syntyy mm. itse kalastetusta hauesta, siiasta tai ahvenesta suomalaista perinneruokaa ranskalaiseen keittiöön yhdistettynä, mutta myös eksoottisempia makuja ympäri maailmaa.

Kristiina kiteyttää ruokafilosofiansa: ”Suomalaisista lähiraaka-aineista saa loihdittua uskomattoman herkullisia makumatkoja. Kala merestä tai järvestä, sienet, marjat metsästä, kasvikset, juurekset ja tuoreet yrtit lähituottajilta, mutta inspiraatio luovasti mistä milloinkin; siitä on täydellinen ruokaelämys tehty.”

Tuottaja Anne-Maarit Sepling

Anne-Maarit on yhtiön toimitusjohtaja sekä Kalaruoka.fi:n sisarmedian, Kalastajan Kanavan, tuottaja. Hän on koulutukseltaan elintarviketieteiden maisteri ja ammattiaineiden opettaja. Hänellä on pitkä työkokemus markkinoinnista ja viestinnästä sekä niiden johtamisesta yritysmaailmassa ennen uraansa yritäjänä. Tuottajana hän auttaa toimittajia sisällöissä, kuvaa, tekee somea, jopa kirjoittaa verkkosivuille. Anne-Maarit on innokas vapaa-ajankalastaja ja rakastaa kotimaista kalaruokaa.