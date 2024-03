Naistenpäivä on kaikkien giganttilaisten päivä

”On tärkeää, että nuoria kannustetaan ja nostetaan vastuutehtäviin”

”Tulin 2021 Gigantin asiakaspalvelukeskukseen ja aloitin asiakaspalvelijana. Alussa jännitin, otetaanko nuorta, 19-vuotiasta naista tosissaan. Mutta yllätyin positiivisesti, kun kukaan ei tuntunut pitävän sitä merkityksellisenä, vaan keskityttiin ihmiseen ja asenteeseen oppia.

Samaa haluan siirtää nyt eteenpäin, kun olen edennyt kouluttajaksi ja palvelun laaduntarkkailijaksi. Ihmisten auttaminen antaa aina eniten, oli kyseessä sitten asiakas tai työkaveri. Minulle tärkeää on tiimihenki ja se, että meiltä työntekijöinä kysytään, miten asiat oikeasti ovat, ja otetaan mukaan vaikuttamaan asioihin.

Moni ei tiedä, että Gigantti tarjoaa nuorille paljon uramahdollisuuksia. On tärkeää, että nuoria kannustetaan ja nostetaan vastuutehtäviin, me tuomme yritykseen monimuotoisuutta ja nykymaailman ymmärtämistä. Nykyään olen töissä ylpeä nuoresta iästäni, ja toivon, että se rohkaisee muitakin.

Naisia kannustaisin kodinelektroniikka-alalle enemmän. Toivoisin, että Gigantissakin urapolkuja tuettaisiin ja näytettäisiin, millaisiin asemiin naiset ovat meillä edenneet. Etenkin nuorilla naisilla saattaa olla oletus, että miehet pääsevät uralla helpommin etenemään. Meillä on hyviä esimerkkejä johtoasemissa olevista naisista, aina tavaratalopäälliköistä johtoryhmäläisiin.

Naistenpäivä on mielestäni kaikkien päivä, jolloin juhlistetaan tiimityötä ja tasa-arvoa. Sitä voisi huomioida työpaikoilla vaikka yhteisellä aamiaisella, tai esimerkiksi teemapukeutumisella.”

Rosa Heinonen, Quality Analyst & Trainer

”Naisena työelämässä asiat ovat menneet parempaan suuntaan”

”Olen työskennellyt Gigantilla, Vantaan Tammiston myymälässä, jo kohta 25 vuotta. Tulin 1999 marraskuussa teleosaston myyjäksi, faksien ja lankapuhelinten keskelle! Se oli hienoa ja hauskaa aikaa, uudistettiin alaa ja palveltiin valkoisissa paidoissa, työkaverien kanssa oltiin kuin samaa perhettä.

Olen nähnyt internetin ja digiboksien tulon, alan nousut ja laskut. Se kuuluu elämään. Nykyään muutos on entistä nopeampaa, ihmiset itsenäisempiä ja kiireisempiä. Toisaalta työnteko on helpottunut, asiat löytyvät monesti vain klikkauksella. Eri osastoilta ollaan siirrytty palvelemaan yhdessä kaikkia.

Tykkään asiakaspalvelusta, rakastan sitä! Saan tehdä ihmisten kanssa ja oppia jatkuvasti, se on aivojumppaa. Meillä myös vaaditaan ajan tasalla pysymistä, mikä on hyvä asia. Katson tulevaisuuteen rohkeasti, ja haluan jatkaa oppimista. On kiinnostavaa nähdä, mihin ala ja myymälät kehittyvät tulevaisuudessa.

Naisena työelämässä asiat ovat menneet parempaan suuntaan. Ennen joku saattoi epäillä, onko riittävästi asiantuntijatietoa, tai ihmetellä, jos halusi tehdä uraa. On tärkeää, että naisia tuetaan, ja kaikki saavat olla juuri sitä, mitä ovat. Onneksi olemme erilaisia! Itse ajattelen naisena, että minulla on paljon annettavaa: tunnetaidot auttavat joka tilanteessa, ja olen hyvä organisoimaan, tekemään monta asiaa kerrallaan.

Naistenpäivänä toivoisin huomiointia. Tasa-arvon kehittäminen on tärkeää, mutta yhtä tärkeää on juhlistaa toisiamme, ja sitä, mitä ollaan jo saavutettu. Ruusut ja kakkukahvit ovat kiva asia, mutta yhdessä voisi tehdä jotain erityistä. Naistenpäivä kun on keväälläkin, mikä herättää ihmisiä, auringolla ja hyvällä fiiliksellä.”

Nailia Jussila, Salesperson

”Se, että myös naiset muistavat tukea toisiaan, on arvokas asia”

”Minulle tulee kohta jo 11 vuotta täyteen Gigantissa, tulin 2008 myymälään osa-aikaiseksi kassatyöntekijäksi. Välillä kävin hakemassa markkinoinnin työkokemusta muualta, mutta kaipasin voittaja-asenteen takia takaisin ’sinivihreisiin’. Kun 2017 mahdollisuus markkinointitiimiin avautui, tartuin paikkaan. Nykyään työskentelen pääkonttorilla vastaten kampanjoista.

Maailman muutos on näkynyt myös markkinoinnissa, kun painopisteet ovat siirtyneet printistä verkkoon. Korona-aika mullisti omaa kokemusta eniten: tulin äitiyslomalta suoraan tilanteeseen, jossa käsidesit ja kasvomaskit olivat asiakaskommunikoinnin arkipäivää. Teen edelleen paljon työtä myymälänäkyvyyksien kanssa, mutta digikanavat tarjoavat entistä monipuolisempia mahdollisuuksia tavoittaa ihmisiä.

Teknologiatuotteet ovat aina kiehtoneet minua. Ne ovat läsnä kaikkien arjessa, ja jokainen meistä käyttää erilaisia laitteita. On turha stereotypia, etteikö kodinelektroniikka-ala kiinnostaisi naisia yhtä paljon kuin miehiä. Meidän pitää vain osata puhutella naisia sekä alalla että työnantajina paremmin. Teknologian maailma on mahtava kaikkine uutuuksineen, ja Gigantin koulutukset ovat erinomaisia - kaiken kyllä oppii, jos vain haluaa.

Töissä ympärilläni on aina ollut osaavia naisia. Olen huomannut, että naiset tuovat usein erinomaisia kehitys- ja parannusideoita, lisää ymmärrystä asiakaskommunikaatioon ja kansankieltä tuoteominaisuuksien viestintään. Vaikka meillä on prosenttien perusteella miesvalta, minkä toivon muuttuvan, pääkonttorilla on paljon naisia töissä. Vielä enemmän toivoisin, että naisia uskaltaisi myyntipuolelle isompiin rooleihin.

Naistenpäivän kunniaksi haluaisin muistuttaa, miten arvokasta on, että myös naiset muistavat tukea ja kannustaa toisiaan. Itse en kaipaa erityisiä naistenpäiväjuhlallisuuksia, vaan sitä, että keskitymme kaikki yhdessä tasa-arvon ja yhteisen hyvinvoinnin parantamiseen, joka päivä.”

Niina Avonius, Marketing & Campaign Lead