Turkki tavoittelee lisää matkailijoita panostamalla vahvasti laatuun ja monipuolisuuteen

Turkki pyrkii nousemaan lähitulevaisuudessa maailman kolmanneksi tärkeimmäksi matkailumaaksi. Vuonna 2023 Turkissa vieraili 56,7 miljoonaa matkailijaa ja se saavutti noin 50 miljardin euron matkailutulot.

Tässä kehitystyössä Turkin yritykset ovat osoittaneet jatkuvaa menestystä ja innovatiivisuutta lähestymistavoissaan. Samalla Turkin kulttuuri- ja matkailuministeriön toiminta on myös ollut merkittävässä roolissa. Ministeriötä johtaa kokenut matkailualan ammattilainen Mehmet Nuri Ersoy, joka on tehnyt tärkeää työtä kehittäessään kansainvälisiä tapahtumia, kuten urheilutapahtumia ja festivaaleja, joilla voi vierailla myös vain pikavisiitin puitteissa. Nämä ovat jo nyt edistäneet laatua ja monipuolisia aktiviteetteja kaipaavien matkailijoiden matkustusta maahan.

Historialliset kohteet vetonauloina

Aikomuksenaan kasvattaa turistinähtävyyksien määrää, Turkki on tehnyt esimerkiksi monista arkeologisista kaivauksistaan ympärivuotisia. Lisäksi Perintö tulevaisuudelle -projektin myötä kaivospaikkojen määrää on lisätty 172:een, sisältäen esimerkiksi Bergaman alueen. Kaivauksista ja restauroinneista hyötyvät myös paikallinen talouselämä, sillä ne tuovat niitä ympäröiville alueille matkailutuloja.

Lisäksi ministeriö on luonut innovatiivisia konsepteja, kuten "yömuseot". Tässä konseptissa matkailijat voivat vierailla historiallisilla monumenteilla ja muinaisissa kaupungeissa tavanomaisten vierailuaikojen ulkopuolella. Tämä aloite on johtanut ennätyksellisiin kävijämääriin Aphrodisiasin kaltaisissa ulkoilmamuseoissa.’’

Turkki on monipuolinen kohde vuoden ympäri

Kulttuuri- ja matkailuministeri Mehmet Nuri Ersoy haluaa tehdä Turkista monipuolisen huippukohteen ja laajentaa matkailukauden ympärivuotiseksi houkutellen matkailijoita kaikkiin 81 maakuntaan.

"Turkin Marmaran ja Välimeren alueet tuottavat 80 prosenttia maan matkailutuloista. Egeanmeren alueen osuus on noin 10 prosenttia, ja loput 10 prosenttia jaetaan Mustanmeren alueen ja Anatolian muiden osien kesken. Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on lisätä matkailijoiden määrää ja tuloja laajentaen samalla matkailua Turkin muillekin alueille”, Ersoy sanoo ja jatkaa tiivistäen kulttuuri- ja matkailuministeriön tavoitteita:

”Tässä yhteydessä yksi tärkeimmistä aiheista meille on Egeanmeren rannikko: se on potentiaalinen alue, mutta kulttuuriperinnöstään, rannikoistaan ja luonnonvaroistaan huolimatta matkailijat eivät vielä ole löytäneet sitä siinä määrin kuin toivoisimme. Jatkamme siksi ponnisteluja, jotta Egeanmeren rannikko saisi enemmän huomiota kansainvälisten matkailijoiden mielessä."

Laatua ja monipuolisuutta hakevat sekä ympäristötietoiset turistit asettavat usein kestävän kehityksen etusijalle. Tästä syystä ministeriön tavoitteena on edistää matkailukohteiden ympäristöystävällisyyttä. Tässä suhteessa on edistytty merkittävästi, sillä yli 16 000 noin 21 000 hotellista Turkissa on saanut kestävän matkailun sertifikaatin.

Turkin matkailun edistämis- ja kehittämisvirasto (TGA) kertoo, että Turkki on paljon muutakin kuin meri-, hiekka- ja aurinkolomia. Turkki tarjoaa myös yli 60 muuta matkailumahdollisuutta, muiden muassa luonto- ja seikkailumatkoja, risteilymatkoja, pyöräilyä ja muita urheilulajeja, arkeologisia ja kulttuurikierroksia, uskonnollisia reittejä sekä gastronomisia kokemuksia. Istanbulin, Izmirin ja Bodrumin sisällyttäminen arvostettuun Michelin-oppaaseen on selkeä todiste ministeriön tavoitteiden toteutumisesta. Toinen osoitus Turkin saavutuksista näkyy Unescon maailmanperintöluettelossa olevien kohteiden kasvavana määränä. Tästä on hyvä esimerkki Ankarassa sijaitseva Gordionin muinaiskaupunki.