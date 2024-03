Original Sokos Hotel Wiklundin hotellijohtajana on aloittanut Marja Helander

Marja Helanderilla on takana vuosien työ MaRa-alalta.

-Olen aloittanut urani Silja Linen laivoilta. Toimin siellä risteilyemäntänä ja purserin apulaisena. Sieltä siirryin töihin maihin Turun Caribiaan, joka oli juuri avattu. Caribian vuosien jälkeen lähdin avaamaan uutta hotellia Vierumäelle, josta siirryin Ikaalinen Spahan hotellipäälliköksi ja majoitus- ja kylpylätoimen johtajaksi. Viihdyin muualla kolme vuotta, kunnes aloin kaipaamaan takaisin kaupungin sykkeeseen ja vilinään ja päätin, että olisi aika palata Turkuun. Turku on kuitenkin aina ollut kotini, joten tänne oli helppo palata. Kuin sattumalta törmäsin tähän houkuttelevaan auki olevaan työtehtävään ja päätin hakea, kertoo Marja taustastaan.

50-vuotiaan Sokos Hotels -ketjun vahvuutena Onnellistaminen

Original Sokos Hotel Wiklund on osa 50-vuotiasta Sokos Hotels -ketjua, joka on Suomen arvostetuin ja vastuullisin hotelliketju.

-Moni on varmaan varsinkin somen kautta törmännyt meidän Onnellistamistekoihimme. Onnellistaminen on sitä, että vieraat saavat enemmän kuin osaavat pyytää. Sehän on aivan ainutlaatuista ja täällä Wiklundilla ollaan siinä superhyviä. Onnellistamisen lisäksi Wiklundilla toimitaan erittäin vastuullisesti, joka on todella tärkeää tänä päivänä.

Wiklundin vahvuutena Marja pitää keskuksesta löytyviä monipuolisia palveluja.

-Wiklund oli itselleni jo aiemmin tuttu, sillä tavaratalon ja ravintoloiden palveluja on tullut käytettyä paljon. Oma taustani on pitkälti kylpylämaailmasta, isoista taloista, joissa on paljon toimintoja. Näen myös Wiklundin samanlaisena, eli saman katon alta löytyy paljon erilaisia palveluja. Kun astut ovesta sisään, mihinkään ei tarvitse välttämättä enää lähteä loman aikana. Meillä pääset majoittumaan, nautit ravintoloidemme monipuolisesta tarjonnasta, voit pitää kokouksia mielettömissä kokoustiloissamme ja käydä ostoksilla tavaratalon puolella.

Hotellijohtajan tärkein tehtävä on johdattaa omat joukot menestykseen

Marja on toiminut uudessa pestissään vasta reilut kaksi viikkoa ja odottaa innolla, mitä kaikkea työ tuo tullessaan.

-Hotellijohtajan tärkein tehtävä on johdattaa omat joukot menestykseen ja olla omien päällikköjen tukena. Odotan innolla mitä tuleman pitää, näyttää siltä, että päivät tulevat olemaan todella erilaisia, ohjelmaa riittää aamusta pitkälle iltapäivään. Työ on monipuolista aina käytännön työtehtävistä numeroiden pyörittelyyn. Wiklundin tiimi vaikuttaa todella energiseltä ja dynaamiselta. Meillä on erittäin mahtava porukka koossa täällä.

Turku mielletään usein kesäkaupungiksi, mutta Marjasta kaupunkiin kannattaa ehdottomasti tulla vierailulle ympäri vuoden.

-Täällä on kulttuuria, teatteria, konsertteja, urheilua, jokirannan ihanat maisemat sekä tietysti monet upeat ravintolamme. Suosittelen myös turkulaisille staycationia meillä täällä Wiklundilla.

Lisätietoja:

Original Sokos Hotel Wiklund, hotellinjohtaja Marja Helander, puh 010 76 45027