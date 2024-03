Kivikon K-kauppiaat Maaret ja Tomi Pilkevaara saivat Auroran päivän kumppanipalkinnon: ”Suuri yllätys – ja todella suuri ilo!"

”Suuri yllätys – ja todella suuri ilo”, K-Market Kivikon kauppiaat Maaret ja Tomi Pilkevaara tiivistivät tunnelmansa saatuaan Diakonissalaitoksen Auroran päivän kumppanipalkinnon.

Palkinnon perusteluissa Pilkevaaroja kiitetään siitä, että he ovat lähteneet ennakkoluulottomasti ja avoimin mielin tekemään yhteistyötä Rinnekodit Silta -asumisyksikön kanssa. Kurkimäkeen vuoden 2022 lopussa perustettu yksikkö toimii Asunto ensin -mallin mukaisesti.

Palkinto yllätti Pilkevaarat, sillä heille uusiin naapureihin tutustuminen ja yhteistyömahdollisuuksien tutkiminen on ollut luonteva tapa toimia.

”Meillä on tapana kohdella uusia ihmisiä niin kuin toivoisimme muiden kohtelevan meitä. Kun aloimme miettiä mahdollista yhteistyötä Sillan kanssa, ajattelimme, ettei meillä ole mitään hävittävää – vain voitettavaa. Tämä on osoittautunut vuoden aikana oikeaksi arvioksi”, Pilkevaarat sanovat.

”Olisimme varmasti voineet valita sellaisenkin tien, että olisimme asettuneet jotenkin vastahankaan. Tai sitten olisimme voineet olla täysin ’neutraaleja’, olla osallistumatta mihinkään. Kumpikaan vaihtoehto ei kuitenkaan tuntunut mielekkäältä. Kauppiaan ammattiin kuuluu, että kaikki asiakkaat toivotetaan tervetulleiksi.”

Hävikkiruokalahjoituksissa voittavat kaikki

Pilkevaarojen ja Sillan keskeisin yhteistyön muoto ovat hävikkiruokalahjoitukset.

Kaupan hyllyistä kerätään pois syömäkelpoiset tuotteet, joita ei voi enää myydä, esimerkiksi kuhmuiset hedelmät ja vihannekset. Näistä koottu laatikko toimitetaan Siltaan lähes päivittäin.

”Tässä voittavat kaikki ilmastoa ja ympäristöä myöten. Yhtään syömäkelpoisia elintarvikkeita ei tarvitse heittää menemään, ja tuntuu mukavalta tietää, että ruoat päätyvät täältä suoraan käyttöön”, Pilkevaarat sanovat.

Sillan naapurustotyön koordinaattori Harri Ollinen kiittää Pilkevaaroja siitä, että kaupan hävikkiruokalaatikot tuovat monipuolisuutta yksikön yhteisöruokailuihin.

”Ruokalahjoitukset ovat monella tasolla merkityksellinen asia meille. Opettelemme ja keksimme yhdessä, millaista ruokaa voimme niiden pohjalta tehdä. Tämä mahdollistaa asukkaillemme sellaisia makumaailmoja, joihin he eivät muuten tutustuisi. Ja kun ihmisellä on kylläinen vatsa, hän on tyytyväinen”, Ollinen sanoo.

Tietämättömyys aiheutti huolta

Auroran päivän kumppanipalkinnon perusteissa sanotaan myös: ”Asunto ensin -yksikön tulo Kurkimäkeen herätti naapurustossa vastustusta, mutta Maaret ja Tomi Pilkevaara ovat omalla esimerkillään osoittaneet, että aluksi vieraalta ja pelottavaltakin tuntuvat asiat voi kääntää voitoksi, niistä voi oppia ja niistä voi seurata hyvää koko yhteisölle.”

Pilkevaarat myöntävät, että kyllä tieto Sillan avaamisesta heitäkin aluksi hieman huoletti.

”Suurin syy huoleemme oli se, että emme tienneet, mistä oli kysymys. Julkisuudessa vastaavankaltaisista asumisyksiköistä kerrotaan yleensä vain ongelmien kautta”, Tomi toteaa.

Diakonissalaitoksen Rinnekotien naapurustotyö hälvensi huolet

Huolet hälvenivät, kun tieto lisääntyi. Tästä Pilkevaarat kiittävät Diakonissalaitoksen Rimnnekotien naapurustotyötä.

Rinnekodit järjesti ennakkoon videokeskustelutilaisuuksia ja kutsui naapurit myös paikan päälle tutustumaan Siltaan. Lisäksi Harri Ollinen alkoi jo varhaisessa vaiheessa piipahdella kaupalla juttelemassa.

”Naapurustotyö on aivan ihana resurssi. Saimme heti alussa kontaktin Harriin, jonka ovi on siitä lähtien ollut aina auki ja joka on vastannut kaikkiin kysymyksiimme”, Tomi Pilkevaara sanoo.

Suoraa puhetta ja ajattelemisen aihetta

Kun Silta avattiin, Ollinen puolestaan kyseli usein, onko kaupassa ilmennyt ongelmia. Ensimmäisinä kuukausina Pilkevaarat joutuivat harmikseen vastaamaan: kyllä, näpistykset olivat lisääntyneet.

Asiasta kokoonnuttiin keskustelemaan. Kauppiaat toivat Siltaan nähtäviksi yksiselitteisiä numeroita: näin paljon näpistykset ovat lisääntyneet, ja näin monta euroa se on vienyt meidän kukkarostamme.

”Nämä kylmät faktat saivat asukkaat ajattelemaan ja sitä myötä muuttamaan toimintaansa. Monella oli sellainen käsitys, että kauppojen vakuutukset korvaavat menetykset tai että kaupasta näpistäessään näpistää joltain isolta kasvottomalta konsernilta”, Ollinen kertoo.

Ihmisarvon kannalta korjaavia kokemuksia

Näpistys on aina poliisiasia, mutta kun tapaus on virkavallan kanssa selvitetty, on asia myös Pilkevaarojen osalta käsitelty. Sama ihminen on seuraavalla viikolla tervetullut hakemaan hävikkiruokalaatikon kaupan takahuoneesta.

”Maaretilla ja Tomilla on monella tavalla inhimillistä näkökulmaa meihin naapureina. On tärkeää, että he tuovat huolensa meille, jolloin ongelmiin päästään käsiksi”, Ollinen sanoo.

”Jos joku asukkaamme hölmöilee kaupassa, järjestämme sopivana hetkenä kolmikantakeskustelun, jossa lähtökohtana on, että jokaista osallista kuullaan ja kunnioitetaan. Näin asioista sopimisen kynnys madaltuu ja voimme löytää kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun.”

Kun ongelmatilanne on ratkottu, anteeksi pyydetty ja yhdessä sovitut toimenpiteet tehty, lähdetään liikkeelle puhtaalta pöydältä.

”Tämä on merkittävä korjaava kokemus asukkaidemme ihmisarvon kannalta”, Ollinen sanoo.

Yhteistyö tuntuu mukavalta

Pilkevaarat itse ovat sitä mieltä, että heidän kokemuksensa naapuruudesta Sillan kanssa ovat vahvasti plussan puolella. Yhteistyö on tuntunut mukavalta, ja monista yksikön asukkaista on tullut kanta-asiakkaita, jotka moikkaavat ja jäävät juttusille.

”Kivikkolaisuus on meille sydämen asia, ja tiedämme, että kaupunginosan omana kauppana olemme näkyvä paikallinen toimija. Siksi meille on tärkeää ja itsestäänselvää suhtautua avoimesti kaikkiin alueen muihin toimijoihin ja asukkaisiin.”

Pilkevaarat lähtevät aina mielellään mukaan myös Sillan järjestämiin tapahtumiin ja tempauksiin. He ovat osallistuneet niin Sillan empatiakampanjaan kuin Asunnottomien yön tapahtumiinkin.

Ja kun Sillan asukkaat kiersivät yhden päivän ajan naapurustossa keräämässä roskia, tarjosi Pilkevaarojen kauppa heille seuraavana päivänä teltan, makkarat ja vohveliainekset popup-kahvilaa varten.

Palkinto myös suoraan Sillasta

Vaikka Pilkevaarat arvostavat Auroran päivän kumppanipalkintoa, he pitävät vähintään yhtä tärkeänä palkintona sitä, miten yhteistyö Sillan kanssa rikastuttaa heidän arkeaan. Ja onpa heille tullut palkinto suoraan Sillastakin.

Siltalaiset halusivat kiittää ja muistaa Pilkevaaroja jollain tavalla Yrittäjän päivänä syyskuussa. Kukkien vieminen tuntui hieman lattealta, sillä kukkia löytyi kaupasta jo valmiiksi. Niinpä he ideoivat yhdessä ”palvelusetelejä”, joilla asukkaat lupasivat tarjota kauppiaille apuaan siellä, missä sitä tarvitaan.

Aineeton lahja ilahdutti ja liikutti Pilkevaaroja kovasti.

Yhtä lailla Pilkevaarat ilahtuivat joulukuussa Tuomaan päivänä, joka on myös Tomin nimipäivä ja jolloin kauppa tarjoaa perinteisesti riisipuurot asiakkailleen. Sillan asukkaat saapuivat paikalle ja yllättivät riisipuuroa hämmennelleen nimipäiväsankarin onnittelulaululla.

”Tällaiset pienet asiat todella lämmittävät mieltä”, Tomi sanoo.

Teksti Anu Räsänen

Kuvat Samuli Skantsi