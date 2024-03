Yhteishaku alkaa: Jyväskylän yliopistossa tarjolla yhdeksän uutta hakukohdetta

Jyväskylän yliopistossa on tarjolla yhdeksän uutta hakukohdetta. Seitsemän hakukohdetta on ensimmäistä kertaa haettavissa. Kaksi kohdetta on taas tauon jälkeen haettavissa.

Luokanopettajan ja musiikin aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma antaa kelpoisuuden toimia sekä musiikin aineenopettajan että luokanopettajan tehtävissä. Ohjelmasta valmistuu laaja-alaisia kasvatusalan ja musiikkikasvatuksen asiantuntijoita. Aikuisten kielikoulutuksen maisteriohjelmassa perehdytään laajasti aikuisten kielikoulutuksen asioihin. Ohjelmasta valmistuneet voivat työskennellä monipuolisissa tehtävissä niin S2-aikuiskouluttajana, yrittäjänä kuin hallintotehtävissäkin. Valmennustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelman tutkinnon suorittaneet työllistyvät laaja-alaisesti erilaisiin valmennus- ja asiantuntijatehtäviin mm. urheilujärjestöissä, testausasemilla ja tutkimuskeskuksissa. Fysiikan aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma antaa pätevyyden toimia fysiikan opettajana kouluissa ja muissa oppilaitoksissa, fysiikan asiantuntijatyössä ja fysiikan opetuksen tutkijana. Nanotieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma yhdistää fysiikan, kemian ja biologian opiskelun. Monialaiset opinnot luovat vankan pohjan luonnontieteiden hallintaan yli tieteenalojen rajojen. Opinnoista valmistuneet työllistyvät esimerkiksi monipuolisiin tutkimus- ja kehitystehtäviin. Teknologiajohtamisen diplomi-insinööriohjelma kokoaa yhteen tekniikan ammattitaidon, asiantuntijaryhmien johtamisen ja liiketalouden. Tänä vuonna soveltuvalla alemmalla korkeakoulututkinnolla voi hakea suoraan teknologiajohtamisen diplomi-insinöörikoulutukseen. Aikaisemmin tarjolla on ollut vain teknologiajohtamisen kandidaatti- ja DI-ohjelma. Kielten aineenopettajan maisteriohjelmaan voi tänä vuonna ensimmäistä kertaa hakea suoraan soveltuvalla alemmalla korkeakoulututkinnolla. Koulutus antaa kelpoisuuden kielten aineenopettajaksi, mutta mahdollistaa myös monia muita urapolkuja. Viittomakielen asiantuntijan kandidaatti- ja maisteriohjelma on tauon jälkeen haettavissa. Jyväskylän yliopisto on Suomen ainoa yliopisto, jossa viittomakieltä voi opiskella yliopistollisena oppisuuntana. Liikuntateknologian maisteriohjelma on myös tauon jälkeen haettavissa. Monitieteisessä opintokokonaisuudessa pääsee opiskelemaan liikunnan ja terveyden keskeisiä näkökulmia sekä liikuntabiologian perusteita kehon rakenteesta, toiminnasta ja harjoittamisesta.

Valtaosa uusista kandidaatti- ja maisteriopiskelijoista valitaan ylioppilastodistuksen perusteella. Osuus vaihtelee Jyväskylässä hakukohteittain 51–92 % välillä, yksi hakukohde valitsee kaikki opiskelijat todistuksen perusteella. Todistusvalinnan paikoista suurin osa on varattu ensikertalaisille hakijoille, hakukohteesta riippuen 52–100 % paikoista.

Haku avoimen väylältä yliopistoon avoinna yhteishaun aikana

Todistusvalinnan ja valintakokeiden ohella tiettyihin yliopiston tutkinto-ohjelmiin voi hakea myös avoimen väylän kautta. Väylähaku edellyttää, että hakija on suorittanut kunkin ohjelman valintaperusteissa vaadittavat opinnot. Jyväskylän yliopiston tiedekuntiin on tällä hetkellä yhteensä 33 avoimen väylää.

Keväällä 2024 valtaosaan avoimen väylän hakukohteista haetaan korkeakoulujen kevään yhteishaun aikana järjestettävässä yliopistojen yhteisessä avoimen väylän erillishaussa. Poikkeuksena ovat kasvatusalan yhteisvalinnan hakukohteet ja terveystieteiden maisteriohjelmien avoimen väylät, jotka ovat mukana korkeakoulujen kevään 2024 toisessa yhteishaussa.

Erillishaun hakuaika on sama kuin yhteishaussa ja haku tapahtuu Opintopolku.fi-palvelussa. Yliopistot julkaisevat avoimen väylän hakukohteiden tuloksia eri aikoihin, kuitenkin viimeistään torstaina 4.7.2024.

Hakuaika päättyy 27.3.

Voit hakea tutkinto-ohjelmiimme Opintopolku.fi-palvelussa keskiviikosta 13.3. alkaen. Tutustu yliopiston monipuoliseen koulutustarjontaan verkkosivuillamme: jyu.fi/hae. Voit hakea yliopistojen avoimen väylän erillishaussa sekä yhteishaussa kummassakin enintään kuuteen hakukohteeseen.

Yhteishaun sekä yliopistojen avoimen väylän erillishaun hakuaika päättyy 27.3.2024 klo 15.00. Todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 27.5.2024. Muiden kuin todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 4.7.2024.

Lisätietoja

Koulutuspalvelujohtaja Mari Ikonen, puh. 040 805 4678, mari.a.ikonen@jyu.fi

Suunnittelija Maria Kotiranta, puh. 040 805 4926, maria.j.kotiranta@jyu.fi