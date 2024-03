Tasa-arvo näkymään myös palkintorahoissa – naisten ja miesten parhaille yhtäläiset summat

F-liigan sekä naisten että miesten sarjoissa runkosarjan voittaja saa jatkossa 8 000 euron, kakkonen 4 000 euron ja kolmonen 2 000 euron rahapalkinnon.

Naisten Divarissa ja Inssi-Divarissa sarjan voittaja palkitaan kummassakin 3 000 eurolla.

Vielä tänä keväänä F-liigan naisten runkosarjan voittajan potti oli 4 000 euron suuruinen.

– Tasa-arvo rakentuu pala palalta konkreettisista teoista. Naisten F-liiga on aivan yhtä arvokas ja merkityksellinen kuin miestenkin, Salibandyliiton hallituksen jäsen ja F-liigan hallituksen varapuheenjohtaja Tomi Auremaa tiivistää perustelut.

– Aikaisemmin pienempää runkosarjan palkintokorvausta on perusteltu sillä, että naiset maksavat osallistumismaksuja vähemmän kuin miehet. Niin on ensi kaudellakin, mutta pienemmän palkintokorvauksen peruste se ei enää ole.

– Naisten ja miesten F-liigassa seurat tekevät erittäin intohimoisesti ja sitoutuneesti töitä olosuhteissa, jotka eivät ole ihan helpot, Tomi Auremaa muistuttaa.

– Kilpailu ihmisten vapaa-ajasta on kovaa eikä taloudellisia ja henkilöresursseja ole missään liikaa. Haluan tässä yhteydessä kiittää ja kannustaa jokaista, joka on mukana rakentamassa parempaa huomista liigoissamme. Samalla toivotan tsemppiä kevään tärkeimpiin peleihin.

Suomen Cupissa palkintorahat ovat jo ennestään samansuuruiset naisissa ja miehissä. Cupissa muutos tuli vuodelle 2022. Suomen Cupin voittajat palkitaan 10 000 euron rahapalkinnolla. Finaalien hävinneet palkitaan 5 000 eurolla, ja välierien häviäjätkin kuittaavat kukin 1 000 euroa.