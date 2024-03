Hyvinvointialue kehittää sosiaalityötekijöiden palkkausta

Sitoutumislisää maksetaan 200 euroa kuukaudessa kaikille kelpoisuusehdot täyttäville, kokoaikaisille sosiaalityöntekijöille ja johtaville sosiaalityöntekijöille. Mikäli henkilö tekee osa-aikaisesti työtä, hän saa osa-aikaprosentin mukaisen osuuden sitoutumislisästä. Lasten ja nuorten palveluissa maksetaan tämän lisäksi sata euroa kuukaudessa lastensuojelun vaativimmissa tehtävissä toimiville eli lastensuojelulain mukaisesti lapsen asioista vastaaville sosiaalityöntekijöille sekä heidän esihenkilöilleen. Lisät maksetaan työntekijöille neljännesvuosittain jälkikäteen.

— Pidämme erittäin tärkeänä, että henkilökuntamme työntekijäkokemus on positiivinen, ja että alalle valmistuvat sekä myös sosiaalialalta mahdollisesti muualle siirtyneet hakevat hyvinvointialueelle. Sosiaalialaa on myös jatkuvasti kehitettävä monipuolisesti, koska pula sosiaalityöntekijöistä on valitettavasti valtakunnallinen. Tuemme myös meillä työskentelevien ja alaa opiskelevien valmistumista kahden kuukauden palkallisella graduvapaalla. Palkkauksen kehittäminen on yksi osa-alue tässä sosiaalialan vetovoiman kehittämisessä, kertoo palvelualuejohtaja Mari Ahlström, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen lasten ja nuorten palvelualueelta.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella työskentelee yli 300 sosiaalityöntekijää.