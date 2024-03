Tampereen yliopistosta valmistuvat lääkärit vannovat lääkärinvalansa 15.3.

– Valajuhla on aina ainutkertainen tapahtuma nuorten lääkärien uralla. Lääkärinvalassa he sitoutuvat noudattamaan lääkärin etiikkaa omassa työssään. Se on hieno hetki lääkärinvalan vannoville, heidän omaisilleen sekä lääkärikoulutuksessa mukana oleville, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan dekaani Seppo Parkkila sanoo.

15.3. pidettävässä valajuhlassa tutkintotodistuksen kuusivuotisesta koulutuksesta saa kaikkiaan 147 nuorta lääkäriä. Nyt valmistuvat mukaan lukien Tampereen yliopistosta on valmistunut 4286 lääketieteen lisensiaattia.

Tampereen yliopisto aloitti lääkärikoulutuksen vuonna 1972. Se on merkittävä lääkärien koulutusyliopisto kansallisesti ja toiseksi suurin erikoislääkärikouluttaja Suomessa.

Opiskelijoiden määrän kasvu Tampereen yliopiston lääketieteen opinnoissa on viime vuosina ollut merkittävää. Sisäänottomäärät lääkärikoulutukseen ovat vuodesta 2015 alkaen nousseet 105 valittavasta 145:een. Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen on vuodesta 2020 alkaen otettu keskimäärin 179 uutta opiskelijaa. Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa olevien määrä on vuodesta 2015 alkaen ollut keskimäärin noin 1500 opiskelijaa, kun se vuonna 2007 oli 710.

Vuosikymmenten saatossa myös erikoisalojen määrä on kasvanut. Yksi uusimmista on esimerkiksi akuuttilääketiede, joka nousi uudeksi erikoisalaksi vuonna 2013.

– Valajuhlassa valmistuu lääketieteen lisensiaatteja, joiden seuraava vaihe on hakeutua halutessaan jollekin erikoisalalle erikoislääkärikoulutukseen. Lisensiaattikoulutuksessa suuri muutos tapahtui 1990-luvulla, jolloin Tampereella ongelmalähtöinen oppiminen tuli tutkinto-ohjelman keskeiseksi opetusmuodoksi. Sen jälkeen aktivoivia oppimismenetelmiä on edelleen kehitetty, ja nykyisin jo varsin merkittävä osa opetuksestamme tapahtuu hyödyntämällä tapauspohjaista oppimista, Parkkila kertoo.

Perjantaina valmistuvan Veera Sorosen päällimmäisenä tunteena on kiitollisuus. Hän kokee saaneensa Tampereella laadukasta opetusta ja uskoo sen kantavan pitkälle työelämässä.

– Tunnen kiitollisuutta myös tiiviistä yhteisöstä, jonka opiskeluajat toivat mukanaan. En ole kokenut vastaavaa aiemmin, ja tuskin tulen enää kokemaankaan, Soronen sanoo.

Valmistumisen jälkeen Soronen aloittaa uransa terveyskeskuslääkärinä Valkeakoskella. Hänelle lääkärinä työskentelyssä parasta ovat työn monipuolisuus sekä kohtaamiset ihmisten kanssa.

– Terveyskeskuslääkäri on unelma-ammattini. Uskon monen nuoren lääkärin viihtyvän jatkossakin terveyskeskuksissa, kunhan työtahti pysyy niissä inhimillisenä.

Tämän vuoden valajuhlan tervetulosanat esittää dekaani Seppo Parkkila. Tervehdyksensä valmistuville esittävät vararehtori Jarmo Takala ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Lääkärinvalan valakaavan esilukijana toimii Suomen Lääkäriliiton piiriylilääkäri Juho Kivistö.

Puheen nuorille lääkäreille pitää kliininen opettaja Kaisa Lehtomäki. Valmistuneen lääkärin puheen pitää Lotta Toivio.