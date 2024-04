Älyrehu toi viljelijälle apua ruokinnan tehostamiseen

Älyrehu EIP- hankkeessa kehitettiin ruokinnan ja etenkin säilörehun kuiva-ainepitoisuuden säännöllistä seuraamista varten uusia sovelluksia ja laitteita. Kokonaisuuteen kuuluvat paalipihteihin kiinnitettävä näytteenotin, nopea kuiva-aineen määritysmenetelmä halogeenikuivainta käyttäen sekä RehuApp-sovellus kuiva-ainetulosten hyödyntämiseen ja apereseptien hienosäätöön.

Oulun yliopiston mittaustekniikan yksikön vetämässä hankkeessa oli mukana myös neuvontajärjestö ProAgria Itä-Suomi. Alkutuottajina innovaatioryhmässä oli kahdeksan kainuulaista maaseutuyrittäjää. Lisäksi ryhmässä oli asiantuntijoina ohjelmistoja ja verkkopalveluja maatiloille tuottava MTech Digital Solutions Oy, rehunäytteenottokairoja valmistava Semes Oy sekä paikallisten eläinlääkäreiden edustaja.

Hankkeessa luotiin myös toimiva yhteistyö kahden virolaisen EIP-hankkeen kanssa. Yhteistyö Mittaustekniikan yksikön ja virolaisen meijeriklusterin sekä maatalousyliopiston kanssa on jatkunut tähän päivään saakka.

Maaseudun innovaatioryhmät eli EIP–ryhmät ratkovat alkutuotannon ongelmia, mikä parantaa maa- ja metsätalouden tuottavuutta ja tehokkuutta. Innovaatioryhmän toiminnassa yhdistyy alan yrittäjien käytännön osaaminen ja asiantuntijoiden tieto.

Euroopassa on rahoitettu EIP-hankkeita noin 3400. Niistä on valittu 30 kärkihanketta, jotka kilpailevat innovaatiopalkinnoista kuudessa kategoriassa. Kilpailun yleisöäänestys alkoi maanantaina 15. huhtikuuta. Voittajat palkitaan Portugalissa 8. toukokuuta kansainvälisessä

EIP-AGRI Operational Groups: Innovation in practice –konferenssissa

”Aika tiukan seulan läpi on siis päästy”, tutkimuspäällikkö Pekka Kilpeläinen Oulun yliopiston mittaustekniikan yksiköstä Kajaanista sanoo.

Älyrehu kisaa eläinten hyvinvointi ja kasvatus -kategoriassa.

Kohderyhmänä karjatilat

Innovaatiohanke keskittyi karjatilan ruokinnan optimointiin kehittämällä siihen mittareita ja laitteita. Oikea ruokinta on tärkeää karjan hyvinvoinnille ja maitotilan tuottavuudelle. Karjatiloilla rehukustannukset voivat olla yli puolet tuotantokustannuksista. Lypsylehmän rehunkulutuksesta säilörehun osuus on noin 55 prosenttia syödystä kuiva-aineesta.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki karjatilat, ja erityisesti maito- ja aperuokintatilat. Hankkeen tuottamaan tietoon ja tuloksiin perustuvia hyötyjä viljelijöille ovat maidontuotannon maksimoiminen parempilaatuisella säilörehulla ja oikeaa säilörehu-väkirehusuhdetta käyttämällä.

Lisäksi tilan taloutta parantavat kustannussäästöt, jotka saadaan ostorehun käytön optimoinnilla ja karjan ravitsemusterveyden seurannan ansiosta pienenevillä eläinlääkäri- ja lääkintäkustannuksilla.

Innovaatiohanke voi tämän EU-maatalouden rahoituskauden (2023-2027) aikana olla alueellinen, alueiden välinen, valtakunnallinen tai kansainvälinen. Alueelliset hankkeet haetaan paikallisesta ELY-keskuksesta.