Uni – aivojesi ja hyvinvointisi paras ystävä

Maailman unipäivän teema vuodelle 2024 jakaantuu kolmeen väittämään: Uni on välttämätöntä terveydelle, uniterveys on moniulotteista ja meidän on puututtava unen terveyseroihin parantaaksemme väestön terveyttä kaikkialla maailmassa.

Uni on välttämätöntä terveydelle

Uni on terveyden kriittinen pilari, kuten ravitsemus ja liikunta.

– Uni tukee muistia ja oppimista, auttaa poistamaan kuona-aineita aivoista ja edistää aivojen terveyttä. Uni tukee aivojen terveyttä ja aivojen terveys unta, sanoo Tyksin uni- ja hengityskeskuksen koordinaattori Nina Vahlman-Sario.

Uni tukee immuunijärjestelmän terveyttä ja immuuniterveys unta. Se auttaa immuunijärjestelmää puhdistamaan bakteereja ja viruksia. Se auttaa myös kierrättämään vanhoja soluja ja ylläpitämään kehoa ja energiatasoa.

Huonolla uniterveydellä voi olla useita merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen.

– Huono uni on yhdistetty lihavuuteen, diabetekseen, sepelvaltimotautiin ja sydän- ja verisuonitautikuolleisuuteen. Huono uni voi heikentää immuunivastetta, mikä lisää alttiutta infektioille, jotka heikentävät unen laatua entisestään, Vahlman-Sario sanoo.

Tietyt unihäiriöt, kuten obstruktiivinen uniapnea ja REM-unen käyttäytymishäiriö, liittyvät kognitiivisiin häiriöihin, dementiaan, yöllisten epileptisten kohtausten riskiin ja lisääntyneeseen aivohalvauksen riskiin.

– Huono uni voi johtaa reaktioaikojen lyhenemiseen, arviointikyvyn heikkenemiseen ja kognitiivisiin häiriöihin, jotka ovat vaikutukseltaan samanlaisia kuin alkoholimyrkytys, professori ja Tyksin uni- ja hengityskeskuksen koordinoiva johtaja Tarja Saaresranta sanoo.

Uneliaisuus voi heikentää turvallista ajamista, vaikka kuljettaja ei nukahtaisi.

Uniterveys on moniulotteista

"Terveellinen uni" tarkoittaa enemmän kuin vain "tarpeeksi unta". On kuusi ulottuvuutta, jotka vaikuttavat unen terveyteen ja siten yleiseen terveyteen ja hyvinvointiin.

Uniterveyden kuusi ulottuvuutta ovat seuraavat:

• Kesto: kuinka paljon nukuit 24 tunnin aikana?

• Tehokkuus: kuinka hyvin nukahdat ja pysyt unessa?

• Ajoitus: milloin nukut?

• Säännöllisyys: onko sinulla säännölliset nukkumaanmeno- ja heräämisajat?

• Virkeys: säilytätkö hyvän keskittymisen ja huomion valveillaoloaikana?

• Laatu: oletko tyytyväinen uneesi?

Unen terveyseroihin on puututtava

– Unen terveyserot määritellään jatkuvilla eroilla yhdessä tai useammassa unen terveyden ulottuvuudessa, jotka vaikuttavat haitallisesti väestöön. Esimerkkejä tällaisista eroista on tunnistettu ja mitattu viime vuosina, Nina Vahlman-Sario sanoo.

Unen terveyserojen vaikutukset tulevat selviksi, kun tarkastellaan unen perustavanlaatuista roolia ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille.

Näiden erojen syyt voivat olla sekä sosiaalisia (esimerkiksi psykologinen stressi, taloudellinen rasitus, nälkä ja turvallisuusuhat) että ympäristöön liittyviä syitä (esimerkiksi valo, lämpötila, melu tai ilmanlaatu).

Unikoulua etäpalveluna

Varha on käynnistämässä ensimmäisenä hyvinvointialueena Suomessa aikuisten unikoulua etäpalveluna osana EU:n rahoittamaa hanketta ”Suomen Kestävän kasvun ohjelma”.

– Hankkeessa koulutetaan noin 90 unihoitajaa Varsinais-Suomessa vuosina 2023-25. Koulutetut unihoitajat toimivat sote-keskuspalveluissa. Keskitetyn etäpalveluyksikön hoitajat ovat ensimmäisten koulutettujen joukossa ja aloittavat lähiaikoina unikouluryhmät etäpalveluin, Nina Vahlman-Sario kertoo.

Tervetuloa perjantaina 15.3.2024 Tyksin uni- ja hengityskeskuksen infopisteeseen T-sairaalan pääsisääntuloaulassa 2. kerroksessa klo 9–12. Osoite on Hämeentie 11, Turku.