Scissors Sistersin solisti Jake Shears ja Scandinavian Music Group & Ikuiset ystävät viimeistelevät Slot Festivalin ohjelmiston

19.-20. heinäkuuta tunnelmallisessa ja historiallisessa Turun Linnanpuistossa juhlittavan Slot Festivalin ohjelmisto on kasvanut kahden uuden huippukiinnityksen myötä. Glam rock -yhtye Scissors Sistersin kautta suureen kansainväliseen suosioon noussut Jake Shears nähdään lauantaina 20. heinäkuuta Slot Festivalilla. Ensimmäistä kertaa Suomeen soolokeikalle saapuva Jake Shears julkaisi vuonna 2018 itsensä mukaan nimetyn debyyttialbumin, joka keräsi paljon kiitosta kriitikoilta, ja vei hänet massiiviselle maailmankiertueelle. Viime vuonna Shears julkaisi toisen studioalbuminsa “Last Man Standing”, joka sisältää muun muassa BBC Radio 2:n A-listan singlet “Too Much Music” ja “I Used To Be In Love”. Albumin julkaisun jälkeen Shears on nähty lukuisilla suurilla lavoilla, kuten Duran Duranin Britannian areenakiertueella, Glastonbury Festivalilla ja Mighty Hooplassa.

Perjantaina 19. heinäkuuta Slot Festivalilla nähdään rakastettu Scandinavian Music Group, joka on ihastuttanut kuulijoita omaäänisellä musiikillaan jo kaksikymmentä vuotta. Luvassa on ainutlaatuinen erikoiskeikka, jossa seitsemänhenkistä yhtyettä vahvistaa nimekkäistä huippumuusikkoystävistä koottu Ikuiset ystävät -puhallinkvartetti. 90-luvun ja 2000-luvun alun kirkkaimpiin tähtiin painottuvalla Slot Festivalilla nähdään myös The Cardigans, Sugababes, Paloma Faith, Aqua, Hanson, Egotrippi, Don Huonot, Kwan, Titiyo x Sunnan ja Vesterinen yhtyeineen.

“Vastaanotto Slot Festivalille on ollut mahtava ja tuntuu vahvasti, että hieman taaksepäin katsovalle, mutta silti ajassa kiinni olevalle uudelle festivaalille on ollut tilausta. Slot Festivalin kansainvälisiä tähtiä tihkuva esiintyjäkaarti on timanttinen ja olemme siitä äärimmäisen ylpeitä”, hehkuttaa promoottori Pietu Sepponen.

Slot Festivalin järjestää turkulainen Sunborn Live, joka tunnetaan mm. Kesärauha-festivaalin järjestäjänä. Slot Festival järjestetään Turussa samanaikaisesti Tall Ships Races -purjelaivatapahtuman kanssa, jonka odotetaan tuovan kaupunkiin useita tuhansia matkailijoita.



SLOT FESTIVAL 19.–20.7.2024, Linnanpuisto, Turku

PE 19.7.2024: Sugababes, Paloma Faith, Hanson, Egotrippi, Vesterinen Yhtyeineen, Scandinavian Music Group & Ikuiset ystävät

LA 20.7.2024: The Cardigans, Aqua, Jake Shears, Don Huonot, Kwan, Titiyo X Sunnan



Liput myynnissä www.lippu.fi/slot-festival

1 pv lippu 99€ (1.4. alkaen 105€)

1 pv VIP-lippu 149€ (1.4. alkaen 155€)

2 pv lippu 149€ (1.4. alkaen 159€)

2 pv VIP-lippu 199€ (1.4. alkaen 205€)