Inka Bellin ja Elina Brotheruksen teokset Euroopan parlamentin nykytaidekokoelmaan

Inka Bellin grafiikanteos 01:14 (2018) on kolmiulotteinen paperiveistos, joka edustaa abstraktia minimalismia. Helsinkiläistä Belliä kiehtovat visuaaliset ilmiöt sekä kuvapintojen rakentamisen tuomat äärettömät mahdollisuudet. Paperilla on hänen töissään keskeinen rooli. Sanallistamisen ja ulkoisten merkitysten sijasta hänen taiteensa keskittyy katsojan, taideteoksen, paikan ja ajan välillä oleviin aistitiloihin.

Elina Brotheruksen valokuvateos Wanderlust tuo esiin tarpeen tarkastella menneisyyttä ja nykyisyyttä uusin silmin. Teoksessa naishahmo on sijoittunut hallitsevaan asemaan vuorenhuipulle paikalle, joka on usein varattu miehille – paitsi Caspar David Friedrichin teoksessa, johon teos viittaa – myös taidehistoriassa yleensä. Brotherus haluaa tällä eleellä muistuttaa, että menneisyyden ja nykyisyyden tarkastelu uudesta näkökulmasta on tarpeen.

Hankintaa varten taiteilijoita ja teosehdotuksia kartoitti parlamentin pyynnöstä nykytaiteen tiedotuskeskus ja asiantuntijaorganisaatio Frame Contemporary Art Finland. Lopullisen valinnan hankittavista teoksista teki parlamentin taidetoimikunnan ehdotuksen pohjalta puhemies Roberta Metsola.

”Suomalaisen nykytaiteen läsnäolo Euroopan parlamentin kokoelmassa on arvokas tunnustus nykytaiteen tekijöillemme. On hienoa, että parlamentti osoittaa arvostusta kulttuurille kartuttamalla omaa taidekokoelmaa, ja pyrkii hankinnoillaan ilmentämään nykytaiteen monipuolista kenttää sekä taiteen kykyä käsitellä yhteiskunnallisia kysymyksiä, sanoo Framen viestintäpäällikkö Rosa Kuosmanen.

Parlamentin taidekokoelmassa on tällä erää kahdeksan suomalaisen nykytaiteilijan teokset. Nyt hankittavat Bellin ja Brotheruksen teokset tulevat näillä näkymin esille uusien hankintojen näyttelyyn parlamentin tiloissa Brysselissä kuluvana vuonna.

Eurooppa taiteilijoiden silmin – parlamentin nykytaiteen kokoelma

Euroopan parlamentin nykytaiteen kokoelma syntyi parlamentin ensimmäisen suorilla vaaleilla valitun puhemiehen Simone Veilin aloitteesta vuonna 1980. Veil tiedosti taiteen kulttuurillisen ja vuorovaikutuksellisen merkityksen. Hän halusi kokoelman peilaavan nykytaiteen tuotannon parhaimmistoa ja tarjoavan katsauksen eurooppalaiseen visuaaliseen perintöön tässä ja nyt.

Parlamentti kasvattaa ja vaalii nykytaiteen kokoelmaansa Veilin jalanjäljissä, etsien sekä nuoria että tunnustettuja lahjakkuuksia kaikista EU-maista. Kokoelmassa on 40 vuotta sen perustamisen jälkeen taideteoksia kaikista EU-maista, kaikkiaan yli 500 teosta.