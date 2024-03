Ruusujen sijaan turvallisuutta ja arvostusta

Lähisuhdeväkivalta on Suomessa tabu, jota pyritään piilottamaan ja hävetään. Suomessa joka kolmas nainen on kokenut väkivaltaa parisuhdekumppanin taholta ja tämä tarkoittaa 625 000 naista.

- Parisuhteen pitäisi olla suhde, jossa ihmisellä on hyvä ja turvallinen olla. Valitettavasti näin ei kuitenkaan aina tapahdu, vaan suhteen toinen osapuoli joutuu kärsimään lähisuhdeväkivallasta. Se on väärin ja vakavaa vallankäyttöä toista henkilöä kohtaan, jonka seuraukset voivat olla todella julmia, sanoo kansanedustaja Pia Hiltunen (sd).

Moni uhri ei uskalla puhua kokemuksistaan eteenpäin. Tutkimuksen mukaan parisuhdeväkivallan kokemuksista vain noin joka kymmenes uhri ilmoittaa viranomaisille kokemastaan väkivallasta.



- Liian moni tapaus jää ratkaisematta ja liian moni uhri ei saa tarvitsemaan oikeutta tai apua. Haluan kuitenkin muistuttaa, ettei väkivallan uhriksi joutuminen ole ikinä uhrin syy. Yhteiskunnassamme tulee puhua enemmän lähisuhdeväkivallasta ja sen ehkäisystä, jotta jokainen osaisi hakea apua tilanteessa, jossa parisuhteen rajoja rikotaan, Hiltunen sanoo.

Hiltusen mielestä lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn tulisi panostaa enemmän. Koulutuksen positiivisten vaikutusten lisäksi naisille kohdistettuja palveluja on yhteiskunnassa liian vähän. Apua ei aina osata hakea eikä palvelupolku toimi. Hallituksen leikatessa koulutuksesta ja sotesta, on huoli myös lähisuhdeväkivallan uhrien tilanteesta. Hiltunen haluaa kuitenkin kiittää hallitusta siitä, että hallitusohjelmassa on kirjaus lähisuhdeväkivallan sovittelun lopettamisesta.



- On hienoa, että lähisuhdeväkivallan sovittelusta halutaan luopua. Lähisuhdeväkivaltatilanteessa ei koskaan olla tasavertaisessa asemassa, ja näin ollen ei myöskään ole mitään soviteltavaa. On tärkeää, että tekijä joutuisi teostaan ja aiheuttamastaan traumasta rikosoikeudelliseen vastuuseen ja uhri saisi ansaitsemansa oikeuden, Hiltunen päättää.





Oletko kohdannut lähisuhdeväkivaltaa?



Rikosuhripäivystys: 116 006

Kriisipuhelin 09 2525 0111