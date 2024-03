Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Ilmatar Offshore Ab:n merituulivoimahanke Vågskärin YVA-ohjelmasta (Selkämeri)

Ilmatar Offshore Ab suunnittelee 78–130 tuulivoimalan suuruista Vågskärin tuulivoimapuistoa Suomen talousvyöhykkeelle Selkämerelle Ahvenanmaan pohjoispuolelle. Hankealue sijoittuu noin 30 kilometrin etäisyydelle Ahvenanmaan rannikosta, yli 60 km:n etäisyydelle Manner-Suomen rannikosta ja yli 50 km:n etäisyydelle Ruotsin rannikosta.

Hankkeen suunniteltu kokonaisteho on noin kaksi gigawattia, voimaloiden korkeus on enintään 400 metriä ja hankealueen pinta-ala on noin 367 km2. Hankevaihtoehtoina arvioidaan neljä tuulivoimaloiden sijoitteluvaihtoehtoa merituulivoimapuiston alueelle ja viisi linjausvaihtoehtoa merikaapeleille. Tuulivoimaloiden sijoitteluvaihtoehtoihin VE1-VE4 sisältyy kolme vaihtoehtoista perustustapaa. Lisäksi arvioidaan hankkeen toteuttamatta jättäminen.

Hankkeen tuottama sähkö siirretään merikaapelilinjoja pitkin Suomeen ja/tai Ruotsiin. Merikaapeleiden suunnitellut vaihtoehtoiset rantautumispaikkakunnat ovat Suomessa Eurajoki, Rauma ja Pyhäranta. Lisäksi merikaapelireittiä sijoittuu Uudenkaupungin merialueelle. Merikaapelilinjan pituus vaihtelee vaihtoehdon mukaan noin 72–110 km:n välillä. Hankekokonaisuuteen kuuluva maa-alueen sähkönsiirto arvioidaan erillisessä, myöhemmin toteutettavassa YVA-menettelyssä.

Arviointiohjelmasta toimitettiin yhteysviranomaiselle 27 lausuntoa kansallisen kuulemisen kautta ja 12 kansainvälisen kuulemisen kautta Ruotsista. Arviointiohjelmasta toimitettiin yhteysviranomaiselle 17 mielipidettä, joissa oli yhteensä 24 allekirjoittajaa. ELY-keskus on 6.3.2024 antanut arviointiohjelmasta yhteysviranomaisen lausunnon. Lausunnon mukaan YVA-menettelyn selostusvaiheessa tulee kiinnittää erityistä huomiota sekä Ahvenanmaan että Manner-Suomen suuntiin kohdistuviin maisemavaikutuksiin, kalastoon ja kalastukseen kohdistuviin vaikutuksiin, linnustoon ja vedenalaiseen meriluontoon sekä meriympäristön tilaan kohdistuviin vaikutuksiin sekä merenkulkuun ja turvallisuuteen kohdistuviin vaikutuksiin.

Seuraavaksi YVA-menettely etenee arviointiselostusvaiheeseen. YVA-menettelyssä ja arviointiselostusta laadittaessa tulee ottaa huomioon arviointiohjelma sekä yhteysviranomaisen lausunnossa ja muissa annetuissa lausunnoissa ja mielipiteissä esitetyt näkökohdat.

Yhteysviranomaisen lausunto sekä arviointiohjelma liitteineen ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa: www.ymparisto.fi/VagskarmerituuliYVA

Lisätietoja:

ylitarkastaja Marja Nuottajärvi, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, puh. 0295 022 055