”Myllyn syöttäjää suojelee vieressä seisova orja kädessään machete, jolla hän katkaisee käsivarren, jos se takertuu kiinni.”

Pekka Isaksson & Jouko Jokisalo: Orjuuden arvet

Yli 12 miljoonaa afrikkalaista kuljetettiin uudella ajalla Amerikan mantereelle ja Länsi-Intian saaristoon orjuuteen. Pekka Isakssonin ja Jouko Jokisalon uusi kirja Orjuuden arvet avaa uuden näkökulman tähän ihmiskunnan historian pahimpiin kuuluvaan ihmisoikeusloukkaukseen ja sen kauas, omaan aikaammekin kantautuneisiin seurauksiin.

Ansio transatlanttisen orjuuden lakkauttamisesta on yleensä annettu orjuuden vastaisille liikkeille ja talouden kehitykselle ja orjien oma vastarinta on jätetty sivuun. Tässä kirjassa orjat ovat historiallisia toimijoita, jotka nousivat vastustamaan orjuuttamistaan.

Pekka Isaksson on aate- ja oppihistorioitsija. Hän on perehtynyt erityisesti tieteellisen rasismin aatehistoriaan.

Jouko Jokisalo on Euroopan historian dosentti (Oulun yo). Hän on viimeksi julkaissut teoksen Euroopan radikaali oikeisto (Into 2016).

Kirja ilmestyy 13.3.

Rosa Himma & Katri Merikallio: Meitä ette murra – seitsemän afgaaninaisen tarinat

Meitä ette murra -kirja kertoo seitsemän afgaaninaisen tarinan. Kun Taliban otti vallan, naisten maailmasta tuli äkkiä arvaamaton ja hyvin väkivaltainen. Kirja ei sovi heikkohermoisille.

”Hyvää huomenta, tämä on Päivän peilin aamulähetys ja minä olen Latifa Sayed”. Näillä sanoilla Latifa avaa tuhansien afgaaninaisten päivän radiolähetyksessä. Naisten radiokanava on Latifan unelmien täyttymys, mutta talibanien noustua valtaan radio-ohjelmien lähettäminen on hengenvaarallista nuorallatanssia.

”Viimeinen asia mitä me tarvitsemme, on uusi sisällissota tässä maassa”, Mahbouba Seraj sanoo. Joulukuussa 2023 Seraj otti Tampereella vastaan hänen johtamalleen järjestölle myönnetyn kansainvälisen tasa-arvopalkinnon, 300 000 euroa. Jokainen euro käytetään afgaaninaisten hyväksi, Seraj lupasi yleisölle. Hän johtaa naisille ja tytöille tarkoitettua turvakotia, ainoaa yli 40 miljoonan asukkaan maassa, jossa perheväkivalta koettelee suurinta osaa naisista.

Gynekologi Amina, 42, tapaa klinikalla teiniäitejä, jotka on naitettu vastoin tahtoaan. Koska koulut suljettiin heiltä, perheet katsoivat, että naimisissa he olisivat turvassa. Amina tietää, ettei näin todellakaan ole.

Kolme vuotta sitten Munisa Mubariz, 33, johti Afganistanin valtiovarainministeriössä monitorointi- ja valvontayksikköä. Talibanin noustua valtaan Mubariz johti näkyvästi naisten mielenosoituksia Kabulin kaduilla. Lopputulos: murskattu selkä ja teloitusuhkaus. Hän pakeni.

Roosa Himma (s. 1994) on sosiologian maisteriopiskelija ja syventynyt afganistanilaisten naisten tilanteeseen avustaessaan Naisjärjestöjen Keskusliiton Afganistanin naisten ääni -raportin teossa. Himma on aiemmin avustanut mm. Eettisen kaupan puolesta -järjestön raporttia uiguureita käsittelevän artikkelin taustoittamisessa sekä CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation -historiikin teossa. Himma on yksi July magazinen toimittajista.**

Katri Merikallio on vapaa toimittaja ja tietokirjailija, joka työskenteli pitkään Suomen Kuvalehdessä. Aiemmin Merikallio on kirjoittanut kirjat Miten rauha tehdään – Ahtisaari ja Aceh ja yhdessä Tapani Ruokasen kanssa Martti Ahtisaaren tarinan Matkalla.

Kirja ilmestyy 16.4.

Nenne Hallman, Ina Ruokolainen & Suvi Ahola: Kolmen naisen matkakirja

Kolmen naisen matkakirjassa kolmen ystävän – Nenne Hallmanin, Ina Ruokolaisen ja Suvi Aholan – kirjeenvaihto jatkuu, ja nyt ollaan liikkeellä. Matkoilla ympäri Suomen, matkoilla omiin muistoihin ja ajatuksiin maailman menosta ja muutoksesta.



Naiset ovat olleet intohimoisia matkustajia, mutta korona ja uhkaava ekokatastrofi saivat heidät toisiin ajatuksiin. Onneksi lähimatkailu ei jää jälkeen kaukomatkoista, niin paljon luontoa, nähtävyyksiä, taidetta ja tapahtumia maassamme riittää.

Ystävykset ajavat autolla Suomea ristiin rastiin, etelärannikolta Ouluun ja Imatralta Vaasaan. He liikkuvat Alvar Aallon, ITE-taiteen ja omien esi-isiensä jalanjäljissä, nukkuvat erikoisissa majapaikoissa ja maistelevat paikallisia herkkuja.

Kaikesta tästä kolme naista kertovat kirjeissä toisilleen. Samalla lukija löytää eri puolilta Suomea jatkuvasti uusia kolkkia koluttavaksi, useimmiten Suomen historiaa muuttaneiden naisten jalanjäljissä.

Nenne Hallman (s. 1957) työskentelee journalismin etiikan asiantuntijatehtävissä Julkisen sanan neuvostossa. Hän on taustaltaan toimittaja ja käsikirjoittaja. Hän on työskennellyt toimituspäällikkönä ja julkaisujohtajana sekä erikoislehtien päätoimittajana.

Ina Ruokolainen (s. 1959) on toimittaja, tietokirjailija, kriitikko ja kirjoittajakouluttaja. Hänen kirjojensa aiheina ovat olleet yhtä hyvin sieniruoat ja kotiseutupyöräily kuin kulttuurin eri puolet muotoilusta kuvataiteeseen ja teatteriin.

Suvi Ahola (s. 1959) on toimittaja, kriitikko ja kirjailija. Hän on kirjoittanut niin omaelämäkerrallisia teoksia kuin esseitä, ruokakirjoja, runoja ja kirjallisuudentutkimusta.

Kirja ilmestyy 20.3.

Tervetuloa kirjan julkistamistilaisuuteen to 18.4. klo 17–19

Juhlistamme kirjaa Toivon talolla osoitteessa: Kanavatie 14, Vääksy

Ilmoittautumiset: ina@vuosikerta.fi

