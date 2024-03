SDP:n kansanedustaja Kimmo Kiljunen hämmästelee vihreiden Harjanteen puheita sopeutustoimien kohdentamisesta eläkkeisiin

Kansanedustaja Kimmo Kiljunen on häkeltynyt Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Harjanteen ulostulosta, jonka mukaan eläkeläisten jättäminen hallituksen sopeutustoimien ulkopuolelle on epäreilua.



– Suomessa ei ole minkäänlaista tarvetta synnyttää vastakkainasettelua sukupolvien välille, mitä Harjanteen kommentit tietenkin lietsovat. Leikkausten ulottaminen yhä useammalle tai kaikkien rankaiseminen periaatesyistä, ei olisi myöskään yhteiskuntamme nuorten etu. Päinvastoin – en usko, että nuoria ilahduttaisi se, että lisäheikennykset osuisivat isoäidin tai isoisän arkeen, Kiljunen perustelee.



Kiljunen muistuttaa Harjanteen aikaisemmista puheista viime lokakuussa, jolloin Harjanne esitti leikkauksia heille, joiden työeläke on yli 13 500 euroa vuodessa – eli 1125 euroa kuukaudessa.



– Harjanteen ehdottama, käsittämätön tuloraja yksinkertaisesti rankaisee pienituloisia eläkeläisiä. Moni yli 1125 euron eläketuloa saava jää edelleen köyhyysrajan alapuolelle – kyse on jopa yli 200 000 ihmisestä. Sosioekonomisista ryhmistä pienituloisia on eniten eläkeläisten ryhmässä. En ymmärrä Harjanteen näkemystä, jonka mukaan näiden ihmisten rankaiseminen olisi reilua.



Kiljunen myös muistuttaa, että eläkkeensaajaa verotetaan tällä hetkellä palkansaajaa kovemmalla kädellä: eläketulon verotus on huomattavasti korkeampi kuin vastaavassa palkkatulossa. Lisäksi suurituloisimpiin eläkeläisiin jo kohdistuu oma, epäoikeudenmukainen lisävero, raippavero, jota Kiljusen mukaan voisi pitää yhdenvertaisuuslain vastaisena.



– Toivon, että me kaikki oppositiopuolueiden edustajat voisimme yhdessä vastustaa hallituksen ajamia heikennyksiä uusien leikkauskohteiden esittämisen sijaan. Orpon ja Purran leikkauslistan moni kohta osuu kaikkiin pienituloisiin, myös eläkeläisiin. Esimerkiksi asumistuen leikkaukset sekä julkisia palveluita koskevat heikennykset vaikuttavat merkittävästi eläkkeensaajien arkeen.