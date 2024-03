Olympiapurjehdus: 49er- ja 49er FX -luokkien MM-kisat päätökseen Lanzarotella

Olympiapurjehdus: 49er- ja 49er FX -luokkien MM-kisat käynnistyvät Lanzarotella 4.3.2024 16:39:13 EET | Tiedote

49er ja 49er FX-luokkien MM-kisat käynnistyvät tiistaina 5. maaliskuuta Lanzarotella. Kisoihin suuntaavat kaikki maajoukkueen 49er-tiimit: Ronja Grönblom ja Veera Hokka (49er FX), Oskari Muhonen ja Edvard Bremer, Juuso Roihu ja Lasse Lindell. Kisat päättyvät sunnuntaina 10. maaliskuuta kymmenen parhaan mitalilähtöön. MM-kisat käynnistävät 49er- ja 49er FX-luokkien kilpailuputken. Keväällä kisataan MM-kisat, Palman maailmancup, Last Chance -regatta (olympiakarsinta) ja EM-kisat. - Meidän MM-tavoite on purjehtia ehjä kilpailu. Haluaisimme myös yltää mitalilähtöön, koska se jäi vähän kaivelemaan viime kesän Test Eventissä ja Haagin MM-kisoissa, kun olimme yhdennellätoista sijalla. MM-kisat luo myös sävelen kevään kisoille, joten lähdemme hakemaan hyvää fiilistä, Ronja Grönblom sanoo. - Olosuhteiltaan viikko vaikuttaa suhteellisen kovatuuliselta, ja täällä on kaikki tiimit paikalla, joten varmasti tiukka kilpailu on tulossa, Veera Hokka jatkaa. MM-kisojen finaalivaihetta voi seurata livelä