Mitä jos turmeltu luonto päättäisi puolustautua? Metsän peitto on dystooppinen esikoisromaani ihmisen ja luonnon suhteesta

Suomi vuonna 2084. Uhkaava luonto on ajanut ihmiset asumaan pieniin kaupunkiyhteisöihin. Yksi kaupungeista on Turku. Sen tilalle on perustettu tiukasti vartioitu Valtio, jossa säännöstellään veden käyttöä ja rajoitetaan naisten oikeuksia. Ingrid ottaa vastaan paikan Suopursu-nimisestä tutkimusryhmästä, jonka tehtävänä on kartoittaa olosuhteita Valtion muurin ulkopuolella.

Kirjailija Linnea Kuuluvainen (s. 1996) halusi esikoisromaanissaan käsitellä luonnon ja ihmisluonnon halujen yhteensovittamisen mahdollisuuksia ja mahdottomuuksia.

- Asun keskellä kaunista luontoa. Toisaalta olen nähnyt turmeltua ja kaltoinkohdeltua metsää. Vuosia sitten minussa alkoi itää kysymys: Mitä tapahtuisi, jos metsä päättäisikin puolustautua tai jopa kostaa? Olisiko tällöin kyse luonnon pahuudesta vai vain tasavertaisemmasta kilpailusta tai rinnakkaiselosta ihmisten kanssa?

Kuuluvainen on opiskellut Turun yliopistossa suomen kieltä ja luovaa kirjoittamista. Hän asuu miehensä ja kolmen koiran kanssa suopursumetsän ympäröimänä Turun lähistöllä.

”Nyhdän palasen alustaa sormieni väliin. Se on haljakkaa ja kuivaa, kosketuksesta murustuvaa. Nestehukkaista sammalta.

Tämä on metsä. Ei lasikuvun alle istutettu palanen siitä vaan oikea ja ääretön. Tuijotan puiden eri paksuisia runkoja ja epätasaista maata. Keskellä kauneutta unohdan hetkellisesti luonnon valtavan uhan.”

Linnea Kuuluvainen: Metsän peitto

361 sivua

Ilmestyy myös e- ja äänikirjana 23.3., lukija Anniina Piiparinen

IG: @linneakuu