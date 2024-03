Kysely: Suomalaiset haluavat lisätä kierrätysvaatteiden ostamista – Sokos ja Emmy avaavat second hand -osastot Helsinkiin

Yhä useampi suomalainen tahtoo tehdä kestäviä valintoja ja täydentää vaatekaappiaan second hand -vaatteilla. S-ryhmän tekemän kyselyn vastaajista 62 % on ostanut second hand -vaatteita ja peräti 40 % second hand -vaatteita kuluttavista aikoo ostaa niitä tulevaisuudessa enemmän.

Kestävän kulutuksen palvelut lähelle arjen asiointia

Kierrätysmuotia löytyy Helsingissä entistä helpommin, kun Sokos ja Emmy avaavat kierrätysvaateosastot keskustan Sokokselle 18.3. Tavaratalon toisesta kerroksesta löytyy laadukkaita, valikoituja second hand -vaatteita ja asusteita naisille ja lapsille. Miesten second hand -tyyliä voi puolestaan ostaa miesten osaston neljännestä kerroksesta. Osastoilla on panostettu erityisesti esillepanoon, jotta eri vaatekokoja, värejä ja tyylejä olisi saatavilla monipuolisesti ja helposti.

– Tahdomme auttaa asiakkaitamme oman tyylin löytämisessä ja kestävien valintojen tekemisessä. Tuomalla second hand -muoti lähelle arjen asiointia teemme kestävien valintojen tekemisestä entistä helpompaa, iloitsee tavaratalojohtaja Sanna Mäenpää

Tampereelta alkaneen Sokoksen ja Emmyn yhteistyön tavoitteena on helpottaa second hand -muodin ostamista ja vaatteiden kierrättämistä ympäri Suomen. Emmyn keräyslaatikoita on jokaisessa 20 Sokos -tavaratalossa Porvoosta Rovaniemelle, ja Kuopiosta Poriin. Yhteistyöllä uskotaan olevan suuri vaikutus vaatteiden kierrätykselle Suomessa.

– Neljän miljardin euron vaatemarkkinasta käytettyjen osuus on toistaiseksi vain 1–2 prosenttia. Uskomme että laajeneva yhteistyö kasvattaa käytettyjen vaatteiden markkinaa tuntuvasti, taustoittaa Emmy Clothing Company Oy:n operatiivinen johtaja Sienna Kruk.

– Kiertotalouden edistäminen on keskeinen osa vastuullisuusohjelmaamme. Haluamme kannustaa asiakkaitamme tekemään kestäviä valintoja ja kutsua jokaisen mukaan matkalle kohti kestävän kuluttamisen uutta normaalia, kommentoi HOK—Elannon vastuullisuuspäällikkö Satu Kattilamäki.

Kyselytutkimus second hand -vaatteiden ostamisesta

S-ryhmän tekemän second hand -vaatteiden kulutusta luotaavaan kyselyyn vastasi 1227 S-ryhmän asiakasomistajaa.

Kierrätysvaatteita ostetaan Suomessa erityisesti edullisen hinnan ja vastuullisuuden takia. Myös vaatteiden uniikkius ja hyvä hinta-laatusuhde ovat kuluttajille tärkeitä. Esteenä second hand -muodin ostamiselle sen sijaan koetaan koon löytämisen vaikeus, ajan puute, verkko-ostamisen hankaluus, laadun ja kunnon epäily sekä paikallisen tarjonnan puute.

Kierrätysvaatteita ostavat erityisesti nuoret ja naiset. Erityisesti alle 35-vuotiaiden osuus korostuu kyselyn tuloksissa.

Second hand -vaatteiden käyttäjiä pidetään vastuullisina, järkevinä ja ”ihan tavallisina”

Mielikuvat kierrätysvaatteiden ostajista eivät yllätä. Kierrätysvaatteiden ostajia pidetään erityisesti vastuullisina, järkevinä ja ”ihan tavallisina”. Osa vastaajista pitää kierrätysvaatteiden ostajia myös fiksuina kuluttajina. Vain hyvin pieni vähemmistö haluaa erottua second hand -muotia kuluttamalla. Lähes 60 % vastaajista on ”ihan sama”, tietävätkö muut heidän käyttävän kierrätysvaatteita.

Emmyn second hand -vaateiden osastot avautuvat Helsingin Sokokselle 18.3. Naisten ja lasten osasto löytyy toisesta kerroksesta. Miesten kierrätysvaatteet sijaitsevat miesten osastolla neljännessä kerroksessa.

Tutkimuksen second hand -vaatteiden kulutuksesta toteutti SOK:n Markkina- ja asiakasymmärrys & Feelback tutkimuspalvelut. Tutkimus toteutettiin verkkokyselyllä helmikuussa 2024. *n=1227.

