"Meidän on aika oppia olemaan paremmin eri mieltä" –Helena Åhmanin uutuuskirja opastaa tunnerohkeuden ääreen

Helena Åhmanin Tunnerohkeus – Suoraan puhumisen ja vastarinnan kohtaamisen taito- kirjassa kulkevat rinnakkain tutkimukset, kirjailijan omat kokemukset ja hänen tapaamiensa astronauttien, huippuyliopistojen professorien ja yritysjohtajien ajatukset. Matka kulkee koulumaailmaan ja rauhanvälitykseen, johtoryhmistä yliopistoihin ja haastaviin neuvotteluihin. Kirjailija yhdistää salapoliisimatkansa vaativien vuorovaikutustilanteiden ytimeen kiehtoviksi tarinoiksi ja helposti omaksuttaviksi työkaluiksi.

Kaikkia tarinoita yhdistävät samat teemat - tunnerohkeus, kyky kohdata kaikki tunteet ja puhua suoraan, myös vastarintaa kohdatessa. Kirja antaa vastaukset kolmeen kysymykseen, jotka määrittävät tunnerohkeutta:

1) Mikä on tärkeää, kun kohtaa vastarintaa ja vastakkaisia näkemyksiä, ja miten voi välttää tyypillisimmät virheet?

2) Miksi on hyödyllistä puhua suoraan ja ennen kaikkea miten? Suoraan puhumisen taito ei ehkä ole sitä, mitä yleisesti luullaan.

3) Miten neutraloida häiritsevät tunteet, ja milloin epämukavista tunteista ei missään nimessä pidä päästää irti?

Tunnerohkeus auttaa kohtaamaan kaikki omat ja toisen tunteet ja valitsemaan, koska tunne johtaa toimintaan. Kirja opastaa puhumaan suoraan ja kuuntelemaan vastaanottavaisesti silloinkin, kun kohtaa vastarintaa. Se auttaa myös rajaamaan omaa toimintaa ja ymmärtämään, koska keskustelua ei kannata jatkaa.

Kirjasta löytyy tutkittuja ja käytännössä testattuja vinkkejä niin työelämään kuin arjen eri tilanteisiin viihdyttävien ja koskettavien tarinoiden, valokuvien ja rock-lyriikoiden kera.

"Tunteet aiheuttavat haittaa vain, jos kuvittelee, ettei niitä ole", Åhman toteaa.

Helena Åhman on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun työelämäprofessori, Suomen ensimmäinen alueenaan keskusteluälykkyys ja mielen johtaminen. Hän on työpsykologian tohtori (TkT) ja KM, joka tunnetaan johtoryhmien ja hallitusten sparraajana, useita kertoja palkittuna yrityspuhujana ja dekkarinkin kirjoittaneena tietokirjailijana, joka on voittanut kolme kertaa Ekonomien kirjallisuuspalkinnon Suomen parhaasta bisneskirjasta.



Tunnerohkeus ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Helena Åhmanin itsensä lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 25.4.





