ICT-talo Elmo takoo hurjia kasvulukuja

Vuoden 2023 liikevaihto oli 19,6 M€, jossa kasvua oli hurjat 30 %. Vuoden 2015 strategiauudistuksen jälkeen liikevaihto on kasvanut keskimäärin 25 % vuodessa, samalla kun henkilöstömäärä on viisinkertaistunut.

Lukujen takana uusi ihmislähtöisempi strategia

Lukujen myötä Elmosta on tullut Suomen nopeimmin kasvavia ICT-palveluyrityksiä. Toimitusjohtaja Janne Aaltonen valottaa strategiaa kasvulukujen takana.

– Kasvun taustalla on ihmisille innostusta tuottava ja kilpailijoista erottuva strategiamme ja toimintatapamme, jota kutsumme The Elmo Wayksi – sekä vuosien panostus palveluiden, toiminnan ja osaamisen kehittämiseen. Siinä ihmiset laitetaan edelle ja palvelut optimoidaan asiakkaan tarpeeseen, ei toisin päin. Alalla on yleistä, että todellinen asiakastarve alistetaan jäykkään tuotantomalliin, mikä ei ole kovin asiakaslähtöistä, Aaltonen toteaa.

Elmo raivaa esimerkillään väylää myös toisaalla: yli 100 hengen organisaatiossa perinteinen johtoryhmä on korvattu ketterillä verkostoilla, joissa näkemyksiä toiminnan kehittämiseen saadaan koko organisaation leveydeltä. Muutokseen päädyttiin strategiauudistuksen yhteydessä, sillä sen nähtiin nopeuttavan päätöksentekoa, parantavan läpinäkyvyyttä ja laatua.

– Osa ihmislähtöistä kulttuuriamme on, että tekijät saavat valtaa ja vastuuta. Elmolla päätöksenteko ulotetaan mahdollisimman lähelle asiakasrajapintaa, mikä lisää sekä tekijöiden motivaatiota että nopeuttaa asiakastarpeiden ratkaisua. Tämä on ICT-alalla poikkeuksellinen toimintatapa.

Aaltonen myöntää, ettei muutos ole ollut helppo, vaan on vaatinut vuosien työn. Muutos on kuitenkin mahdollinen – ja sen positiivisia hedelmiä poimitaan nyt.

Kasvua kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla

Elmon kasvu on toteutunut kaikilla palvelualueilla ja kaikilla päämarkkina-alueilla: Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla.

Jatkuvien palveluiden kasvua vauhditti suuri määrä uusia ulkoistusasiakkaita: 18 uutta asiakasta valitsi Elmon ICT-kumppanikseen. Palveluiden laatuun tehtiin voimakkaasti panostuksia. Elmon koko toiminnalle saatiin syksyllä 2023 palvelunhallinnan ISO/IEC 20000-1 - sertifikaatti.

Asiantuntijapalveluiden kasvu perustui erityisesti tietoturvapalveluihin, joiden kysyntä on kasvanut merkittävästi. Taustalla on mm. lokakuussa 2024 voimaan astuva kyberturvallisuusdirektiivi (NIS 2), jossa Elmo Suomen ensimmäisenä ISO/IEC 27001:2022 -sertifioituna asiantuntijatalona auttaa yrityksiä toteuttamaan direktiivin vaatimukset.

Laitepalveluissa kasvua ruokki uusien ulkoistusasiakkaiden lisäksi parantunut saatavuus: asiakkaiden tilauskannat ovat kasvaneet maailmanlaajuisen saatavuuspulan hellitettyä.

Näkymät vuodelle 2024 ovat valoisat.

– Vuosi 2024 on käynnistynyt asiakaskysynnän suhteen erittäin vahvasti ja odotamme kasvun jatkuvan kaikilla markkinoilla. Jatkamme myös voimakasta panostusta toiminnan laatuun, nopeuteen sekä tietoturvallisuuteen, Aaltonen summaa.

Elmon vuosi 2023 lukuina:

● Liikevaihto n. 19,6 M€ (15,1 M€ vuonna 2022)

● Tulos n. 0,4 M€ (0,1 M€)

● Käyttökate n. 1 M€ (0,6 M€)

● Asiakassuositteluindeksi NPS +76