Kannustajat-äänestys alkaa – asiakasomistajat päättävät 60 000 euron tuen jakautumisesta

Ilmoittautuminen Kannustajat-ohjelmaan päättyi helmikuun lopussa. Kriteerit täyttäviä hakemuksia saatiin runsaasti, ja Kannustajien äänestysvaiheessa on mukana 150 alueellista toimijaa. Viime vuoden vastaava luku oli 132.

Kannustajiin voivat hakea mukaan kanta- ja päijäthämäläiset lasten ja nuorten harrastustoiminnan sekä hyvinvointia edistävän toiminnan parissa työtä tekevät seurat, harrastusyhdistykset, kulttuuritoimijat sekä avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt.

– Saimme tänä vuonna merkittävän määrän toimijoita Kannustajat-ohjelman äänestysvaiheeseen. Joukossa oli myös useita uusia toimijoita. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että osuuskauppamme jäsenillä on mahdollisuus valita äänestysvaiheessa oma suosikkinsa todella laajasta vaihtoehtojen joukosta, Hämeenmaan asiakkuusjohtaja Jaana Järvenselkä iloitsee.

Äänestyslinkki lähetetään sähköpostilla asiakasomistajille

Maanantaina 11.3. käynnistyvässä äänestysvaiheessa Hämeenmaan asiakasomistajat päättävät siitä, miten Kannustajat-tuki jakautuu ohjelmaan ilmoittautuneiden toimijoiden kesken. Kannustajat-tietoa löytyy täältä. Äänestys on käynnissä 24.3.2024 asti.

Asiakasomistajat voivat äänestää omaa suosikkiaan heille lähetettävän sähköpostilinkin kautta. Äänestyslinkin saavat täysi-ikäiset Osuuskauppa Hämeenmaa asiakasomistajat ja samassa taloudessa asuvat täysi-ikäiset asiakasomistatalouden jäsenet.

Äänestysajan päätyttyä 60 000 euron tukipotti jaetaan eniten ääniä saaneille toimijoille. Alueellisuus huomioidaan osuuskaupan asiakasomistajamäärän suhteessa: 22 tuettavista yhteisöistä on Päijät-Hämeestä, 18 Kanta-Hämeestä. Suurin tukisumma on 3 000 euroa. Jaettavan tuen määrä on suhteessa toimijan saamaan äänimäärään.

Viime vuoden äänestyksessä annettiin yli 16 000 ääntä

Vuonna 2023 Kannustajat-äänestys keräsi upeat yli 16 000 ääntä Hämeenmaan asiakasomistajilta. Suuri äänimäärä kertoo Kannustajat-ohjelman merkityksellisyydestä Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella.

Viime vuonna maksimituen eli 3 000 euroa saivat Päijät-Hämeessä Lahden ensi- ja turvakoti ry ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lahden yhdistys ry sekä Kanta-Hämeessä Kanta-Hämeen perhetyö ry.