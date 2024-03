OAJ:n mediakutsu: Opetuksen arki peruskouluissa ja lukioissa kehysriihen alla

OAJ:n kysely: Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden tuen tarve lisääntynyt ja opettajien kuormitus kasvanut – koulutuksen erityissuojelusta on pidettävä kiinni 29.2.2024 00:01:00 EET | Tiedote

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ toteutti jäsenkyselyn sen ammatillisissa oppilaitoksissa työskenteleville jäsenille. Tulokset ovat erittäin huolestuttavia: opettajat kokevat, että opiskelijoiden tuen tarve on kasvanut, opiskeluvalmiudet heikentyneet ja opettamiseen on käytettävissä aiempaa vähemmän aikaa. Ammatillisen koulutuksen opiskelijakohtainen rahoitus on viime vuosikymmenen aikana pienentynyt samaan aikaan, kun työtehtävien määrä on kasvanut.