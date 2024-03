Länsisataman laajennuksen ja satamatunnelin ympäristövaikutukset on arvioitu – jatkosuunnittelussa tärkeä varmistaa haittojen ehkäisy ja lieventäminen

Helsingin ja Tallinnan välinen alusliikenne on suunniteltu keskitettävän Länsisatamaan, minkä takia sataman laiturialuetta laajennetaan ja eteläkärkeen rakennetaan uusi kenttäalue osin täyttämällä. Hankkeeseen sisältyy satamatunnelin rakentaminen Länsisatamasta Länsiväylälle. Tunnelille on tarkasteltu kolmea vaihtoehtoista linjausta. Satamatunnelin eteläinen suuaukko sijoittuu kaikissa vaihtoehdoissa Helsingin Jätkäsaareen, satama-alueelle. Sataman alueella satamatunnelin maanpintaan ulottuva alue rajautuu Tyynenmerenkatuun ja laiturialueeseen. Satamatunneli liittyy Länsiväylään Ruoholahden alueella Salmisaaressa. Salmisaaressa tunnelin maanpäälliset rakenteet sijaitsevat pääosin liikenne- ja virkistysalueella. Vaihtoehdossa A satamatunnelin Salmisaaren suuaukko sijoittuu Lapinlahden puiston eteläreunaan, Ilmarisen talon pohjoispuolelle. Vaihtoehdoissa C ja D satamatunnelin Salmisaaren suuaukko sijoittuu Länsiväylälle, Morsian-niemen ja Sulhanen-saaren väliselle alueelle.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä eli YVA-menettelyssä on arvioitu hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutukset sekä esitetty keinoja haitallisten vaikutusten lieventämiseksi. YVA-menettely tuottaa tietoja hankkeen jatkosuunnitteluun ja kaavoitukseen. Sen tulokset on myös otettava huomioon hankkeen suunnittelussa ja lupaharkinnassa.

Uudenmaan ELY-keskus esittää ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta antamassaan perustellussa päätelmässä näkemyksensä Helsingin Satama Oy:n Länsisataman laajentamisen ja satamatunnelin ympäristövaikutusten arvioinnin riittävyydestä sekä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista.

Merkittävät ympäristövaikutukset painottuvat hankkeen rakentamisvaiheeseen

Länsisataman laajentaminen on pitkäkestoinen hanke, jonka merkittävimmät vaikutukset aiheutuvat satamatunnelin rakentamisesta. Rakennustyöt aiheuttavat haitallisia vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, maankäyttöön, ilmastoon ja liikenteeseen. Lisäksi hankevaihtoehdolla A arvioidaan olevan merkittäviä kielteisiä vaikutuksia luontoon sekä maisemaan ja kulttuuriympäristöön rakentamisen aikana. Vaihtoehto A vaarantaa erittäin uhanalaisen kirvelilattakoin esiintymistä Suomessa, minkä ohella vaihtoehdon haitalliset vaikutukset erityisesti rakentamisvaiheessa kohdistuvat kulttuuriympäristöltään valtakunnallisesti tärkeään Lapinlahden puistoon. Myös hankevaihtoehdossa C häviää mukulakirvelikasvustoja, mutta laajimmat ja kirvelilattakoille tärkeimmät esiintymät säilyvät. Vaihtoehdoissa C ja D satamatunnelin sijoittuminen osittain maanalaisten öljyluolien alueelle vaikuttaa toteutusaikatauluun ja edellyttää huolellista riskinhallintaa. Länsisataman laajentamisella on suuria vaikutuksia alueidenkäytön suunnitteluun myös hankealueen ulkopuolella. Hankkeeseen liittyy paljon yhteensovitettavia asioita maankäytön, liikenteen, virkistyskäytön, luonnonsuojelun ja kulttuuriperinnön osalta, jotka tulee ratkaista seuraavassa suunnitteluvaiheessa. Hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota myös haitallisten vaikutusten ehkäisyyn, lieventämiseen ja seurantaan.

Perusteltu päätelmä sekä arviointiselostus ja siitä annetut mielipiteet ja lausunnot ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ympäristöhallinnon internetsivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/lansisatamaYVA. Perustellussa päätelmässä on otettu huomioon arviointiselostuksesta annetut lausunnot ja mielipiteet.