Hyvinkäällä liitettiin verkkoon kolme kertaa enemmän aurinkovoimaa kuin kolme vuotta sitten - yritykset miettivät aiempaa enemmän energiaratkaisujaan

Turvallisuus ei ole enää vain kypäriä ja turvakenkiä - Badrap palkittiin tietoturvasta 13.2.2024

Jakeluyhtiö Caruna jakaa on jo vuosia jakanut turvallisuuspalkinnon urakoitsijalle, joka on edistänyt turvallisuuskulttuuria. Tänä vuonna kumppanille jaettiin ensimmäistä kertaa palkinto myös tietoturvallisuudesta. Energiasektorilla tietoturvallinen ajattelu on kasvanut.