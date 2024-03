Liikenteenohjaaja palautettu Kaarinan päähän varmistamaan Kirjalansalmen sillan liikennejärjestelyjen toimivuus

Kirjalansalmen sillan liikennejärjestelyjen käyttöönotto sujui ongelmitta keskiviikkona 6.3. Liikennevalot toimivat suunnitellusti ja liikenteenohjaajien opastuksella tienkäyttäjät noudattivat uusia liikennejärjestelyjä hyvin. Saaristotien liikenne sujui hyvin, eikä liikenteen ruuhkautumista ilmennyt. Myös linja-autoliikenne on sujunut ongelmitta, eikä liikennejärjestelyistä ole aiheutunut viivästyksiä aikatauluihin.

Liikenteenohjaajat poistuivat paikalta perjantaina klo 19. Sen jälkeen viikonlopun aikana on esiintynyt ongelmia liikennejärjestelyjen noudattamisessa. ELY-keskus on saanut tienkäyttäjiltä palautetta, jossa todetaan, että henkilöautot eivät osaa noudattaa Kaarinan pään liikennejärjestelyjä. Palautteissa on tuotu esiin, että henkilöautot ovat ajaneet raskaan liikenteen kaistalle ja tukkineet rekkakaistan. Lisäksi tienkäyttäjiltä on tullut ilmoituksia vaaratilanteista. Vaaratilanteet ovat aiheutuneet punaisia valoja päin ajamisesta, jolloin on lähes ajettu viereiseltä kaistalta tulevan ajoneuvon kylkeen. On myös raportoitu, että henkilöautoja on peruuttanut pois rekkakaistalta.

Palauteen perusteella tienkäyttäjät eivät ole ymmärtäneet liikennemerkkejä. Lisäksi on tuotu esiin, että pimeään aikaan liikennejärjestelyt ovat vaikeasti havaittavia. Ongelmatilanteet ovat keskittyneet Kaarinan päähän. Sen sijaan Paraisten päässä liikennejärjestelyt ovat toimineet hyvin. Kaarinan pää on liikennejärjestelyjen osalta haastavampi, sillä ajolinja muuttuu liikenteen jakaantuessa raskaan liikenteen kaistalle ja muiden ajoneuvojen kaistalle. Tällöin muun liikenteen pitää koukata kaiteen vasemmalle puolelle.

Tienkäyttäjät ovat toivoneet palautteissa liikennejärjestelyjen ja liikennemerkkien selkeyttämistä. ELY-keskus selvittää alkuviikon aikana, miten Kaarinan pään liikennejärjestelyjen ymmärrettävyyttä voitaisiin parantaa. Pohdinnassa ovat ajoratamaalaukset ja liikennemerkkimuutokset. Ensivaiheessa palautettiin maanantaina 11.3. liikenteenohjaaja ohjaamaan liikennettä Kaarinan päässä. Liikenteenohjaaja on paikalla tämän viikon, tarvittaessa kauemminkin.

Jos henkilöauto ajautuu raskaan liikenteen kaistalle, ei siitä aiheudu ongelmia. Kuitenkin on tärkeää, että rekkakaistalla liikkuessa noudatetaan rekkakaistan liikennevaloja. Turvallisuuden vuoksi pidetään huoli, että kaikki tienkäyttäjät noudattavat liikennesääntöjä asianmukaisesti.

Liikennejärjestelyihin voi tutustua tarkemmin havainnevideon avulla:

