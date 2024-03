Kansalaisaloite Suomesta YK:lle: Istutetaan puita kansainvälisenä rauhanpäivänä

Plant and Care for Peace (Istuta ja vaali rauhaa) on globaali aloite, joka yhdistää ihmisiä ympäri maailmaa istuttamaan puita rauhan ja ympäristön kestävyyden nimissä. Haluamme puita istuttamalla edistää ympäristönsuojelua ja rauhaa, myös kulttuurivaihdon, taiteen ja luovan ilmaisun avulla. Aloite pohjautuu Mika Vanhasen perustaman ENO-verkkokoulun rauhanpuiden istutukseen 20 vuotta sitten. Se levisi 150 maahan. Suuremman vaikutuksen vuoksi haluttiin laajentaa toiminta koulujen ulkopuolelle, kaikkiin organisaatioihin ja ihmisiin. Aloite on rekisteröity yhdistykseksi Suomessa.

Kuinka voit osallistua

Liity meihin täyttämällä rekisteröintilomake, osallistu puun istutustapahtumiin alueellasi tai järjestä oma tapahtumasi. Jokainen istutettu puu vie meitä lähemmäksi tavoitettamme. Rekisteröi istutetut puusi web-sovelluksessamme ja näe rauhanpuut maailmankartalla.

Tapahtumat

Vuonna 2024 juhlimme 20 vuoden puun istutusta erityiskampanjoilla, jotka keskittyvät maapallon päivään, biodiversiteetin päivään ja maailman ympäristöpäivään. Tärkein päivämme on 21. syyskuuta, kansainvälinen rauhan päivä. Toivomme, että mahdollisimman monet suomalaiset liittyvät joukkoomme.

Tukimateriaalia

Lataa opaskirjamme ja tutustu missioomme ja siihen, kuinka voit osallistua. Tästä löydät ohjeet puiden rekisteröintiin. Käytä suomenkielistä kutsuvideotamme, joka on käännetty 50 kielelle. Tässä myös video laulustamme Peace is our way.

