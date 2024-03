Keittiöjärjestelmien uranuurtaja tuo markkinoille maailman moderneimman järjestelmän

Ammattikeittiön päivittäisen työn helpottaminen on ollut jyväskyläläisen Jamixin missio jo yli 30 vuoden ajan. Jamix-keittiöjärjestelmää käytetään päivittäisen toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan tuhansissa keittiöissä niin julkisella kuin yksityisellä puolella. Suomen lisäksi asiakaskuntaa on muun muassa Yhdysvalloissa.

Uusi Jamix G6 -ohjelma on huolellisen kehitystyön tulos, jossa yhdistyvät Jamixin pitkä kokemus, kaikki asiakkailta saatu palaute sekä maailman moderneimmat teknologiat. Järjestelmän kehitystyössä on kiinnitetty erityistä huomiota käyttäjänäkökulmaan ja käyttäjäkokemukseen. Toimivat ja hyväksi koetut ratkaisut on säilytetty ja niitä on täydennetty uusilla, keittiötyötä helpottavilla innovaatioilla. Jamix G6 -ohjelma on viimeistelty huippudesignilla, minkä ansiosta käyttäjäkokemus on erityisen miellyttävä ja laadukas – ja ohjelma sen myötä erityisen helppokäyttöinen.

Keittiön toiminnan perusta: Raaka-aineet ja reseptit

Jamix G6 -ohjelmassa on valmiina kaikki GS1 Synkka -tuotetietopalvelun tuotteet eli kattava valikoima markkinoilla olevista tuotteista. Tuotetietoja rikastetaan Finelin ravintoarvotiedoilla sekä tuoteryhmäkohtaisilla CO2-tiedoilla. Lisäksi Jamix ylläpitää tavarantoimittajien hinnastot asiakaskohtaisesti järjestelmässä. Ravintolalla on näin kaikki resepteihin tarvittavat tiedot valmiina ohjelmassa, minkä ansiosta perustietojen ylläpitoon ei kulu ylimääräistä aikaa.

Reseptien luominen käy Jamix G6 -ohjelmassa sujuvasti ohjelmassa olevia raaka-aineita hyödyntäen. Huippumoderni käyttöliittymä on selkeä ja helppokäyttöinen, ja kaikki oleelliset tiedot löytyvät vaivattomasti ruudulta. Järjestelmä hoitaa automaattisesti kaikki keittiölle tarpeelliset laskelmat, kuten tarvittavien raaka-aineiden kokonaismäärät, ravintosisältötiedot sekä kustannukset. Resepteille voidaan lisätä omia ryhmittelyjä ja tunnisteita, joiden avulla laajempikin reseptitietokanta pysyy hyvin hallinnassa.

Ainutlaatuinen Panorama-työkalu tarjoaa täyden näkymän keittiön arkeen

Jamix G6 -ohjelmassa on täysin ainutlaatuinen Panorama-työkalu, jonka avulla on helppo suunnitella ja hallita keittiön arkea. Panorama-näkymään voidaan lisätä kaikki keittiön toimintaan liittyvät tiedot päiväkohtaisesti: Suunnitella ruokalista, aikatauluttaa päivän työt ja tarjoiluajat, sekä lisätä tehtäviä ja muistutuksia. Panorama-näkymässä nähdään yhdellä silmäyksellä kaikki päivään liittyvät tiedot ja se mahdollistaa saumattoman ja ajantasaisen tiedonkulun kaikille keittiön työntekijöille.

”Keittiöillä tyypillisesti kootaan päivän tehtävät kaikkien nähtäville esimerkiksi kirjoittamalla ne käsin valkotaululle, koska nykyiset järjestelmät eivät tarjoa ratkaisua tähän. Jamix G6 -ohjelmassa halusimme huomioida tämänkin tarpeen”, kertoo Jamixin perustaja ja toimitusjohtaja Mikko Jaatinen.

Taustalla pisin kokemus, paras asiantuntemus sekä moderneimmat teknologiat

Jamixilla on markkinoiden ylivoimaisesti pisin, 34 vuoden kokemus ammattikeittiöiden toiminnanohjauksesta. Jamix-järjestelmää on kehitetty innovatiivisesti koko tuon ajan vastaamaan niin asiakkaiden kuin toimintaympäristön muuttuviin tarpeisiin ja vaatimuksiin. Lisäksi ohjelmistoteknologioiden kehityksen myötä Jamix-järjestelmästä on luotu tätä ennen jo viisi sukupolvea – viimeisimpänä selainpohjainen ohjelma 2010-luvulla.

Jamix G6 on nimensä mukaisesti kuudennen sukupolven järjestelmä, jonka kehityksessä käytetään maailman moderneimpia pilviteknologioita. ”Käyttämiemme teknologioiden ansiosta järjestelmän vasteajat ja suorituskyky ovat huippuluokkaa, joten se on ketterä käytössä. Teknologian avulla saamme myös täytettyä saavutettavuusvaatimukset sekä varmistettua parhaan mahdollisen tietoturvan”, kertoo Jamixin tuotejohtaja Antti Karjalainen.

Ravintoloissa on tyypillisesti käytössä useita eri järjestelmiä. Integraatioiden ja rajapintojen avulla tieto saadaan liikkumaan niiden välillä, mikä sujuvoittaa toimintaa. ”Jamixilla integraatioiden mahdollistaminen on keskeinen osa toimintaa. Myös Jamix G6 -ohjelman ympärille tullaan rakentamaan paras ja kattavin ekosysteemi, koska tiedämme, että se tuo asiakkaillemme lisäarvoa ja uusia mahdollisuuksia”, kertoo Jamixin operatiivinen johtaja Timo Lehto.

Huippuunsa hiotun, modernin käyttöliittymän ansiosta täydellinen digitaalinen työkaveri kaikille työntekijöille

Järjestelmät saatetaan toisinaan kokea kovin teknisiksi ja ne ovat monesti vain muutamien työntekijöiden käytössä. ”Alusta lähtien meille oli selvää, että Jamix G6 -ohjelmasta täytyy tulla kaikille keittiön työntekijöille digitaalinen työkaveri, jonka kanssa on kiva tehdä töitä. Selkeys ja helppokäyttöisyys ovatkin olleet teknisten ratkaisujen ohella keskeisessä roolissa Jamix G6 -ohjelman kehitystyössä”, kertoo Mikko Jaatinen. Jamix G6 täyttää myös saavutettavuusvaatimukset, jotka varmistavat, että digitaaliset palvelut ovat kaikkien ulottuvilla.

Helppokäyttöisyyteen liittyy myös avustavuus, joka niin ikään on huomioitu Jamix G6 -ohjelman kehityksessä. ”Järjestelmissä käsitellään paljon tietoja, jotka liittyvät toisiinsa ohjelman eri toiminnoissa. Toisinaan voi olla vaikea huomata esimerkiksi taustalta puuttuvia tietoja. Jamix G6 -ohjelmaan on tuotu mahdollisimman paljon avustavuutta, jotta muistin varaiset asiat voidaan minimoida. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi huomautuksia tai vinkkejä ohjelmaa käytettäessä”, Mikko Jaatinen kertoo ja jatkaa: ”Jamix G6 tarjoaa vastaukset keittiön arjessa nouseviin kysymyksiin ja opastaa niin arjen rutiineissa kuin viime hetkessä muuttuvissa tilanteissa.”

Jamix G6 -ohjelma esitellään Gastro Helsinki -tapahtumassa 13.-15.3. ja se on saatavilla syksyllä 2024.