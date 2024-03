Toiminnantarkastus tuo avoimuutta ja läpinäkyvyyttä taloyhtiön hallintoon

Taloyhtiöön voidaan lähtökohtaisesti valita toiminnantarkastaja tilintarkastajan sijaan, jos yhtiössä on alle 30 osakashallinnassa olevaa tilaa eikä vuoden 2010 kesäkuun jälkeen päivitetty yhtiöjärjestys vaadi tilintarkastajan valintaa. Toiminnantarkastaja voidaan valita taloyhtiöön myös tilintarkastajan lisäksi. Jokaisessa taloyhtiössä tulisi suorittaa vähintään toiminnantarkastus.

Toiminnantarkastaja valitaan yhtiökokouksessa, joka useimmissa taloyhtiöissä järjestetään keväällä.

”Toiminnantarkastajalle ei ole olemassa erityisiä pätevyysvaatimuksia. Tärkeintä on olla kiinnostunut taloyhtiön asioista. Toiminnantarkastajan tehtävä on tärkeä, mutta ei sitä ole syytä pelätä. Apua ja tukea tarkastuksen suorittamiseen on kyllä tarjolla”, sanoo Kiinteistöliiton talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen.

Kiinteistöliitto on julkaissut verkkosivuillaan toiminnantarkastajille tarkoitetun ohjeen, joka on avoimesti kaikkien saatavilla.

Toiminnantarkastuskertomuksesta informaatiota osakkaille

Toiminnantarkastus on ensisijaisesti tarkoitettu palvelemaan taloyhtiön osakkaiden tiedontarpeita sekä lisäämään luottamusta ja avoimuutta taloyhtiön hallintoon ja toimintaan. Taloyhtiön osakkaille toiminnantarkastus näkyy toiminnantarkastuskertomuksen kautta, joten sen selkeyteen ja informatiivisuuteen on tärkeää kiinnittää huomiota.

”Toiminnantarkastajan on annettava tilikaudelta päivätty ja allekirjoitettu toiminnantarkastuskertomus, jossa on selkeästi yksilöity tarkastuksen kohteena ollut tilikausi. Toiminnantarkastuskertomuksessa tarkastaja toteaa mahdolliset havaintonsa ja kaiken ollessa kunnossa lausuu tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältävän oikeat ja säädetyt tiedot”, Järvinen sanoo.

Vaikka toiminnantarkastus suoritetaan tilikauden päättymisen jälkeen, toiminnantarkastajan on hyvä valmistautua tarkastukseen jo tilikauden aikana. On hyvä tutustua etukäteen taloyhtiön yhtiöjärjestykseen ja mahdollisuuksien mukaan sopimuksiin sekä pöytäkirjoihin. Tarkastajan ja hallinnon on lisäksi hyvä sopia tarkastuksen aikataulu ja käytännöt hyvissä ajoin ennen tarkastusajankohtaa.